Tujina

V središču norveške prestolnice odjeknila eksplozija

Oslo, 23. 09. 2025 23.03 | Posodobljeno pred 9 minutami

Norveška policija je sporočila, da preiskuje eksplozijo, ki je odjeknila v središču prestolnice. Kot poroča francoska tiskovna agencija, so ljudi opozorili, naj se izogibajo območju, saj je tam morda eksploziv. O morebitnih ranjenih ni poročil, policija pa za zdaj sklepa, da je šlo za delo kriminalnih združb. Enega osumljenca so že pridržali.

Eksplozija je odjeknila v neposredni bližini univerzitetnega kampusa, kakih 500 metrov od kraljeve palače in izraelskega veleposlaništva, poročajo mediji.

Oblasti so prebivalce Osla o eksploziji obvestile prek nujnega sporočila na mobilne telefone. "Na območju Pilestredeta je prišlo do eksplozije. Glede na to, da je na območju še vedno eksplozivna naprava, policija prosi, da se ljudje ne približujejo oknom," je zapisano v sporočilu. Kot so navedli, pa območja trenutno ne evakuirajo.

Na kraju dogodka so po poročanju Reutersa kasneje odkrili še eno eksplozivno napravo, ki naj bi bila videti kot ročna granata "vojaškega tipa". "Prijeli smo enega osumljenca, še vedno pa poteka intenzivna preiskava. Iščeno tudi morebitne drughe vpletene," je novinarjem povedal policist, ki je bil odgovoren na kraju dogodka, Brian Skotnes.

Kot sta kasneje poročala portala TV2 in dnevnik Aftenposten, ki se sklicujejo na neimenovane vire, naj bi policija prijela 13-letnika.

Do incidenta je prišlo dan potem, ko so v bližini letališč v Oslu in danskem Koebenhavnu opazili drone, za katere domnevajo, da jih je poslala Rusija.

