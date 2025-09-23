V središču norveške prestolnice odjeknila eksplozija

Oblasti so prebivalce Osla o eksploziji obvestile prek nujnega sporočila na mobilne telefone. "Na območju Pilestredeta je prišlo do eksplozije. Glede na to, da je na območju še vedno eksplozivna naprava, policija prosi, da se ljudje ne približujejo oknom," je zapisano v sporočilu. Kot so navedli, pa območja trenutno ne evakuirajo.

Eksplozija je odjeknila v neposredni bližini univerzitetnega kampusa, kakih 500 metrov od kraljeve palače in izraelskega veleposlaništva, poročajo mediji.

Na kraju dogodka so po poročanju Reutersa kasneje odkrili še eno eksplozivno napravo, ki naj bi bila videti kot ročna granata "vojaškega tipa". "Prijeli smo enega osumljenca, še vedno pa poteka intenzivna preiskava. Iščeno tudi morebitne drughe vpletene," je novinarjem povedal policist, ki je bil odgovoren na kraju dogodka, Brian Skotnes.

Kot sta kasneje poročala portala TV2 in dnevnik Aftenposten, ki se sklicujejo na neimenovane vire, naj bi policija prijela 13-letnika.

Do incidenta je prišlo dan potem, ko so v bližini letališč v Oslu in danskem Koebenhavnu opazili drone, za katere domnevajo, da jih je poslala Rusija.