V središču Pariza odjeknili streli: najmanj dva mrtva, več ranjenih

Pariška policija je za francoske medije potrdila, da obravnavajo dogodek v 10. okrožju Pariza. Prebivalce so pozvali, naj se izognejo območju.

Lokalna televizija BFM TV poroča, da naj bi policisti prijeli eno osebo. Aretirani moški naj bi bil star okoli 69 let. "Odprli smo preiskavo v zvezi s sumi umora, naklepnega umora in hudega nasilja," so za BFMTV malo pred 13. uro sporočili iz pariškega tožilstva.

Širše območje v bližini ulice d'Enghien so zaprli, na prizorišču pa poleg policistov posredujejo tudi reševalne službe, ki nudijo pomoč žrtvam.