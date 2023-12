V središču Prage odjeknili streli: več mrtvih in poškodovanih

Tiskovna predstavnica fakultete Tereza Markova je za češke medije pojasnila, da so študenti in profesorji prejeli navodila, naj se zaklenejo v predavalnice in pisarne. Več podrobnosti ni razkrila.

Oblasti so celoten trg in bližnjo okolico zaprle. Policija je prebivalce sprva opozorila, da nevarnosti še ni konec in jih pozvala, naj se ne zadržujejo v bližini. Kasneje so na družbenem omrežju X zapisali, da so strelca ubili, stavbo pa evakuirali. Ob tem poročajo o več mrtvih in ranjenih.