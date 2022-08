V središču Zagreba dva moška domnevno posilila 15-letnico

Dva moška sta minuli teden v enem od parkov v središču Zagreba posilila 15-letnico, je razkril hrvaški spletni portal Telegram. Na policiji so dogodek potrdili, zgodil pa se je 12. avgusta. Posilstva deklice sumijo 22-letnika in mladoletnika, še dva moška, 31-letnika in 30-letnika, pa sumijo tega, da sta se jo dotikala po intimnih predelih.

icon-expand Zloraba FOTO: Shutterstock "Po končani kriminalistični preiskavi smo osumljene privedli pred pripornega nadzornika, posebno poročilo pa dostavili pristojnemu županijskemu državnemu tožilstvu in tudi županijskemu državnemu tožilstvu za mlade," so sporočili iz zagrebške policijske uprave. Policija je pridržala vse štiri osumljence. Sodišče je na zahtevo tožilstva odredilo preiskovalni zapor za 22-letnika in mladoletnika. Ocenilo je namreč, da bi lahko ponovila kaznivo dejanje in vplivala na žrtev, ki je ključna priča. PREBERI ŠE Na Hrvaškem skupino fantov obsodili za posilstvo 15-letnice Po neuradnih informacijah so se vsi osumljeni branili s trditvijo, da je deklica privolila v spolni odnos, še piše Telegram.