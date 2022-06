V središču Zagreba po poškodbi plinovoda izbruhnil požar

V središču Zagreba je v torek zvečer izbruhnil požar, po tem, ko je delovni stroj med sanacijo počenega cevovoda prebil plinovod, so sporočili iz generalnega štaba civilne zaščite. V požaru so bili poškodovani štirje ljudje, trije lažje in en huje.

Delavci plinarne so do pol druge ure zjutraj uspeli zapreti ventil in ustaviti požar. V intervenciji je sodelovalo tudi 18 gasilcev s sedmimi gasilskimi vozili. Plameni požara v Frankopanski ulici, kjer se je zgodila nesreča, so bili v nekem trenutku višji od desetih metrov. "Česa takšnega ne pomnimo, nedopustno je, da se zgodi kaj takšnega," je nesrečo komentiral zagrebški župan Tomislav Tomašević, ki je v torek zvečer obiskal prizorišče nesreče. Povedal je, da bo danes v mestu oviran javni prevoz, in se opravičil prebivalcem Zagreba. Kot je še dodal, bodo pristojni odredili preiskavo dogodka, v primeru odkritja napak v postopku pa bodo odgovorne sankcionirali. icon-expand Požar v Zagrebu FOTO: Gasilska brigada Zagreb V nesreči so bili poškodovani štirje delavci, ki so jih prepeljali v bolnišnico. Dva so že odpustili v domačo oskrbo. Ena oseba je utrpela hude poškodbe, po poročanju portala index.hr bo potreboval presaditev kože.