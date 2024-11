V središču Zagreba se je nenadoma zrušil ogromen del fasade

To je del mesta, kjer se vsak dan sprehodi na tisoče ljudi, še posebej ob vikendih, ko je sončen dan, kot je danes. Intervencija še vedno poteka, vse skupaj se je zgodilo okoli 13.ure. Do sedaj so odstranili okoli 2 kvadratna metra odpadle fasde.Policija poroča, da poškodovanih ni, čiščenje terena pa so prevzeli pristojni.