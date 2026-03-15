Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V srednjeveškem gradu odkrili bunker iz časa hladne vojne

Scarborough, 15. 03. 2026 18.08 pred dvema dnevoma 1 min branja 4

Avtor:
L.M.
Odkritje bunkerja

Arheološka izkopavanja na območju gradu Scarborough so nepričakovano razkrila podzemni bunker iz časa hladne vojne, ki je bil desetletja zakopan in pozabljen. Gre za nekdanjo tajno postojanko britanske jedrske obrambe.

Med raziskavami na grajskem območju so strokovnjaki po poročanju The Independenta odkrili betonski bunker, zgrajen v zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja za potrebe Kraljevega opazovalnega korpusa (ROC). Prostovoljci te organizacije so bili usposobljeni za zaznavanje jedrskih eksplozij in beleženje njihovih posledic po vsej Veliki Britaniji. Bunker je bil del obsežne mreže približno 1500 podobnih zaklonišč, zasnovanih tako, da bi preživela tudi neposreden napad.

Bunker v Scarboroughu je vseboval osnovno komunikacijsko opremo in ležišča ter je bil namenjen približno 20.000 članom ROC. Domneva se, da so ga zaprli in zapečatili konec šestdesetih let, natančna lokacija pa je sčasoma utonila v pozabo. Šele sodobne geofizikalne raziskave in analiza arhivskih virov so omogočile njegovo ponovno odkritje.

Odkritje bunkerja v Scarboroughu
FOTO: Profimedia

Rt, na katerem stoji grad Scarborough, je bil skozi tisočletja strateška opazovalna točka, najprej prazgodovinska naselbina, nato rimska signalna postaja, srednjeveški grad, topniška baterija v drugi svetovni vojni in nazadnje hladnovojni betonski bunker za nadzor jedrske grožnje.

Najdba je del širšega projekta ob stoletnici delovanja ROC, ki ob raziskavah vključuje tudi iskanje nekdanjih članov in dogodek v bunkerju v Yorku iz časa hladne vojne, piše The Independent.

hladna vojna bunker jedrska obramba Kraljevi opazovalni korpus Grad Scarborough

Več kot 80 milijonov v finančni stiski, zaradi cen zdravstvene oskrbe

Objavili identitete pokojne šesterice: najmlajši star 28 let

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hugh_Mungus
15. 03. 2026 19.12
Objavljate imena padlih ameriških vojakov. Mogoče bi začeli objavljati še imena civilistov, ki so jim le-ti življenja vzeli.
Odgovori
-1
0 1
enapi
15. 03. 2026 19.03
Vse podarite cerkvi je naše glavno vodilo sds. Potem bomo vse podarili orbanu pa je naše drugo vodilo. Prekmurci ste se res za to borili?
Odgovori
+1
2 1
krjola
15. 03. 2026 19.02
Medtem ko Golobova vlada poziva k sodnemu pregonu tistih, ki so objavili prisluhe in posnetke, preko katerih razkrivajo globoko koruptivnost njene vladavine, so se režimski mediji spravili na strokovnjaka za umetno inteligenco Nika Gamulina, ker je potrdil pristnost omenjenih posnetkov. Niko Gamulin je strokovnjak za digitalno tehnologijo in umetno inteligenco. Nedavno je prisluhe, ki postavljajo na kocko vsako integriteto levičarske vlade, komentiral v oddaji Odmevi na TV Slovenija, pa tudi v oddaji 24UR na Pop TV, kjer je potrdil pristnost posnetkov. Spomnimo, levičarska klika je sprva trdila, da gre za zastarele pogovore, ki naj bi bili povrh tega še obdelani z umetno inteligenco. Gamulin, kot strokovnjak na tem področju, pravi, da temu ni tako. Posnetki so resnični.
Odgovori
-1
1 2
Arguss
15. 03. 2026 18.53
A v ukrajini ni več vojne sile.Fantičke20 plus let lovijo po domovih in ulicah .Mislim kaj je fora.Res mi ni jasnio kdo ste vi vsevedi.Valjar prihaja skadili ste ga pred delovnim narodom.
Odgovori
-1
1 2
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Ste vedeli? Pevka uspešnice Nobody's Wife ima šest otrok
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
Konec dobe poceni mobilnikov: Kaj poganja rast cen?
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
Parazit
Kmetija
Interesno območje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564