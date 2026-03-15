V srednjeveškem gradu odkrili bunker iz časa hladne vojne

Med raziskavami na grajskem območju so strokovnjaki po poročanju The Independenta odkrili betonski bunker, zgrajen v zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja za potrebe Kraljevega opazovalnega korpusa (ROC). Prostovoljci te organizacije so bili usposobljeni za zaznavanje jedrskih eksplozij in beleženje njihovih posledic po vsej Veliki Britaniji. Bunker je bil del obsežne mreže približno 1500 podobnih zaklonišč, zasnovanih tako, da bi preživela tudi neposreden napad.

Bunker v Scarboroughu je vseboval osnovno komunikacijsko opremo in ležišča ter je bil namenjen približno 20.000 članom ROC. Domneva se, da so ga zaprli in zapečatili konec šestdesetih let, natančna lokacija pa je sčasoma utonila v pozabo. Šele sodobne geofizikalne raziskave in analiza arhivskih virov so omogočile njegovo ponovno odkritje.