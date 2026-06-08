V Sredozemskem morju posnel belega morskega psa: 'Tresle so se mi roke'

Potapljači, ki delajo za nevladno organizacijo Healthy Seas, so se pretekli mesec odpravili na misijo odstranjevanja ribiških mrež okoli ladijskih razbitin na dnu Sredozemskega morja.

Na približno 40 metrih globine med Sicilijo in Tunizijo se je iz modrine nenadoma pojavil veliki beli morski pes. Po navedbah Euronewsa in Skynewsa je potapljač Derk Remmers posnel prvi podvodni posnetek odraslega morskega psa te vrste v Sredozemskem morju.

V Sredozemlju sicer občasno beležijo redka opažanja, a nikoli pod morsko gladino.