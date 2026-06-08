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V Sredozemskem morju posnel belega morskega psa: 'Tresle so se mi roke'

Palermo, 08. 06. 2026 10.04 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
M.S.
Morski pes

Potapljač je maja v Sredozemskem morju posnel izjemno redko srečanje z (velikim) belim morskim psom. Ekipa nevladne organizacije, ki je odstranjevala ribiške mreže iz morja, je morskega psa, odraslega samca, opazila na območju med Sicilijo in Tunizijo. Po pisanju medijev gre za prvi podvodni posnetek te vrste v Sredozemlju.

Potapljači, ki delajo za nevladno organizacijo Healthy Seas, so se pretekli mesec odpravili na misijo odstranjevanja ribiških mrež okoli ladijskih razbitin na dnu Sredozemskega morja.

Na približno 40 metrih globine med Sicilijo in Tunizijo se je iz modrine nenadoma pojavil veliki beli morski pes. Po navedbah Euronewsa in Skynewsa je potapljač Derk Remmers posnel prvi podvodni posnetek odraslega morskega psa te vrste v Sredozemskem morju.

V Sredozemlju sicer občasno beležijo redka opažanja, a nikoli pod morsko gladino.

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"Vsi smo bili nekoliko šokirani in presenečeni. Roke so se mi tresle – bila je velika žival in tega sploh nismo pričakovali," je Remmers povedal za Euronews.

Morski pes je krožil okoli skupine, preden je izgubil zanimanje. "Plaval je mimo, nato se je obrnil in se znova vrnil. Bilo je jasno, da je radoveden, ne agresiven. Bil je res sproščen, kot da bi bil tam spodaj šef," je dodal.

Morski biologi, s katerimi so se posvetovali po misiji, so opažanje opisali kot zelo nenavadno in znanstveno dragoceno.

"Večina našega znanja o belih morskih psih v Sredozemlju izvira iz zapisov o mrtvih primerkih, ujetih med ribolovom. Takšna opažanja so izjemno dragocena za izboljšanje našega razumevanja razširjenosti, navad in vedenja te kritično ogrožene vrste," je komentiral dr. Carlo Cattano, italijanski raziskovalec.

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KOMENTARJI14

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96bimBo
08. 06. 2026 11.34
Zanimivo, bele barve da je bil. Pa ne da gre za ostalino 41/45?
Odgovori
+1
1 0
royayers
08. 06. 2026 11.32
Prekrasna zival.
Odgovori
0 0
96bimBo
08. 06. 2026 11.30
Ham, ham, ni bil lačen.
Odgovori
0 0
graf
08. 06. 2026 11.03
tudi v Jadran zaidejo , večkat letno so opaženi pri Visu in Palagruži ...
Odgovori
-1
1 2
Nidani
08. 06. 2026 11.05
Nič ne zaidejo, so vseskozi prisotni...
Odgovori
+1
2 1
96bimBo
08. 06. 2026 11.31
Nidani, ne zavajaj. No, izjeme so enkrat na deset let.
Odgovori
0 0
Nidani
08. 06. 2026 11.01
Če gre za prvi posnetek, še ne pomeni, da nikoli prej ni bil tu! Sicer pa ni problem v mrcini, ampak nevladnih, pravijo svečkarji...
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-3
0 3
Amor Fati
08. 06. 2026 10.39
Jz imam s temi lepimi belimi psički prav poseben dogovor. Jz se izogibam njihovega teritorija, oni se pa izogibajo mojega teritorija. Torej, dokler plavam v kadi ali v bazenu imam pred njimi mir.
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-3
2 5
jurist
08. 06. 2026 10.28
V Sredozemlju sicer občasno beležijo redka opažanja, a nikoli pod morsko gladino. Malo neroden stavek, kajne. Ker verjetno plava pod gladino, če ga vidijo živega.
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+5
6 1
KaiC
08. 06. 2026 10.52
Mislim da je precej jasno napisano... samo kontekst je treba razumet. OPAŽANJA so beležili nad morsko gladino - torej opazovali so jih iz čolnov nad morsko gladino. Nikoli pa ni potaljač skočil v vodo in opazoval morskega psa pod morsko gladino...
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+2
2 0
96bimBo
08. 06. 2026 11.32
Pametno razmišljaš.
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
08. 06. 2026 10.17
Radovedni psiček.
Odgovori
+3
3 0
NeXadileC
08. 06. 2026 10.17
Super posnetek, a roke so se mu tresle, ker mu je bilo mraz...
Odgovori
+0
1 1
jugatneme
08. 06. 2026 10.10
Potapljači varujejo schengensko mejo....
Odgovori
-1
1 2
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