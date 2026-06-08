V Sredozemskem morju posnel belega morskega psa: 'Tresle so se mi roke'

Potapljači, ki delajo za nevladno organizacijo Healthy Seas, so se pretekli mesec odpravili na misijo odstranjevanja ribiških mrež okoli ladijskih razbitin na dnu Sredozemskega morja.
Na približno 40 metrih globine med Sicilijo in Tunizijo se je iz modrine nenadoma pojavil veliki beli morski pes. Po navedbah Euronewsa in Skynewsa je potapljač Derk Remmers posnel prvi podvodni posnetek odraslega morskega psa te vrste v Sredozemskem morju.
V Sredozemlju sicer občasno beležijo redka opažanja, a nikoli pod morsko gladino.
"Vsi smo bili nekoliko šokirani in presenečeni. Roke so se mi tresle – bila je velika žival in tega sploh nismo pričakovali," je Remmers povedal za Euronews.
Morski pes je krožil okoli skupine, preden je izgubil zanimanje. "Plaval je mimo, nato se je obrnil in se znova vrnil. Bilo je jasno, da je radoveden, ne agresiven. Bil je res sproščen, kot da bi bil tam spodaj šef," je dodal.
Morski biologi, s katerimi so se posvetovali po misiji, so opažanje opisali kot zelo nenavadno in znanstveno dragoceno.
"Večina našega znanja o belih morskih psih v Sredozemlju izvira iz zapisov o mrtvih primerkih, ujetih med ribolovom. Takšna opažanja so izjemno dragocena za izboljšanje našega razumevanja razširjenosti, navad in vedenja te kritično ogrožene vrste," je komentiral dr. Carlo Cattano, italijanski raziskovalec.
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