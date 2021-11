V Sredozemsko morje strmoglavil lovec F-35 britanske mornarice

Strmoglavljeni lovec F-35, vreden 100 milijonov funtov (okoli 118 milijonov evrov), je še vedno v morju in ga je treba izvleči, so dodali pristojni.

Več milijard evrov vredna letalonosilka je sicer maja letos izplula iz mornariške baze Portsmouth in se podala na Daljni vzhod. Sedaj pa se po skoraj sedmih mesecih na morju vrača v Veliko Britanijo. Na letalonosilki se nahaja še osem britanskih letal F-35 in 10 ameriških lovcev F-35. Gre za B-model lovskega letala Lockheed Martin, ki omogoča vzlete s kratkih stez in navpično pristajanje, uporabljajo pa ga marinci.

Z ministrstva so še sporočili, da v incident ni bilo vpleteno nobeno drugo letalo ali plovilo.