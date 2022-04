Zaradi hudega pomanjkanja zdravil ogrožene nujne operacije, na ulicah protesti

"Pripravljeni smo na sprejemanje zelo težkih odločitev. Odločiti se moramo, kdo bo prejel zdravljenje in kdo ne," so zapisali v skupni izjavi in dodali, da so na kaotične razmere v zdravstvu s pismom opozorili tudi predsednika Gotabaya Rajapaksa . Če v nekaj dneh ne bodo okrepili zalog zdravil, bo po njihovih ocenah trenutna finančna kriza v državi zahtevala več žrtev kot pandemija covida-19.

Zdravniško združenje Šrilanke je opozorilo, da bolnišnice v državi nimajo več dostopa do uvoženih medicinskih pripomočkov in nujno potrebnih zdravil. Več zdravstvenih ustanov je že v preteklem mesecu prekinilo rutinske operacije zaradi pomanjkanja anestetikov, zdaj pa po besedah združenja zdravnikov kmalu ne bodo mogoči niti nujni posegi.

Na ulicah glavnega mesta Kolomba so se medtem kljub dežju znova zbrali protestniki, ki so predsednika pozvali k odstopu. Njihovim pozivom so se v soboto pridružili tudi direktorji več podjetij, ki opozarjajo, da je zaradi hudega pomanjkanja goriva na otoku njihovo poslovanje močno okrnjeno.

Za katastrofalno stanje v državi je krivo kritično pomanjkanje tujih valut. Tako ima Šrilanka težave s poplačilom 51 milijard dolarjev dolga tujim upnikom, potem ko je pandemija močno prizadela ključne vire prihodkov, vključno s turizmom in sredstvi, ki jih domov pošiljajo izseljenci. Sposobna ni plačati niti dobave osnovnih dobrin, kot so pogonska goriva. Številni ekonomisti odgovornost pripisujejo slabemu vladnemu upravljanju, letom zadolževanja in nepremišljenim zniževanjem davkov.

Šrilanka se sicer z Mednarodnim denarnim skladom pogaja o možnosti rešilnega paketa. Novi finančni minister Ali Sabry je v petek v parlamentu povedal, da pričakuje od MDS tri milijarde dolarjev (2,7 milijarde evrov) pomoči v naslednjih treh letih.