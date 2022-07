V Šrilanki na gorivo v vrsti čaka že 10 dni: 'Ne preostane mi nič drugega'

Ker je čakanje utrujajoče, ga v vrsti za nekaj ur včasih zamenjata sin ali brat. Nekateri drugi si ne morejo privoščiti niti tega. Številni se morajo tako zanašati na javna stranišča, ki so seveda pogosto plačljiva. Številni se tako niso tuširali že več dni.

Ob tem pa jih dodatno pesti tudi z visoko inflacijo na področju hrane. Odkar so začeli čakati v vrsti, so se cene živil močno povišale. Inflacija je trenutno več kot 50-odstotna.

Hude gospodarske razmere v državi so delno posledica vpliva pandemije covida-19 na turistično industrijo. A številni analitiki ob tem poudarjajo tudi vpliv katastrofalne vladne finančne politike, vključno z zniževanjem davkov in poskusom prepovedi kemičnih gnojil. Šrilanka ima tako zdaj izredno malo tujih rezerv, ki so potrebne za plačilo uvoza goriva, zdravil in tudi nekaterih živil.

Eden od voznikov, ki čakajo v vrsti za Pratheemom, Guna, je povedal da se je na neki točki tudi sam pridružil protestnikom, ki so vdrli v rezidenco predsednika vlade. "Bil sem šokiran nad načinom njegovega življenja," je dejal.

V zadnjem delu vrste pa medtem čaka skupina sorodnikov, ki je vzpostavila sistem rotacije. Medtem ko eni čakajo, si drugi privoščijo počitek doma. Kot je dejal eden izmed njih, med čakajočimi vlada tovarištvo. Čeprav so se nekateri pritoževali nad prepiri in prerivanjem v vročini, med njimi vseeno prevladuje duh solidarnosti. Lokalna podjetja so jim na primer dovolila tudi uporabo svojih stranišč.