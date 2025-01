V stampedu med romanjem v Indiji več mrtvih in ranjenih

Stampedo se je zgodil med 1. uro in 2. zjutraj po lokalnem času v Prajagradžu, ko so se množice romarjev zbrale ob rečnih bregovih ob sotočju rek Ganges, Jamuna in Sarasvati. Romarji, ki so hiteli na obredno kopanje v svetih rekah v okviru verskega praznika Maha Kumbh Mela, so skušali preskočiti barikade, je za AP pojasnil Jogi Aditjanath, uradnik zvezne države Utar Pradeš. Takrat naj bi barikade popustile in zgodil se je stampedo.

V stampedu je bilo več ljudi mrtvih in ranjenih. Podatki o številu mrtvih se sicer v poročilih razlikujejo, uradne številke še ni. AP in India Today poročata o 10 smrtnih žrtvah, BBC navaja 12 mrtvih, lokalni zdravnik je za AFP povedal, da je umrlo 15 ljudi, The Guardian pa navaja tudi lokalne uradnike, ki govorijo o 38 mrtvih.

Po dogodku so se družine zbrale pred improvizirano bolnišnico, da bi izvedele kaj o svojih pogrešanih sorodnikih. Med vsesplošnim kaosom, ki je zavladal po stampedu, so bili namreč številni člani družine ločeni.

"Stanje je zdaj pod nadzorom, vendar je množica romarjev ogromna," je dejal Aditjanath in dodal, da je na območju zbranih od 90 do 100 milijonov romarjev. "Približno 30 milijonov ljudi je do 8. ure zjutraj opravilo obredno kopanje," je še pojasnil.