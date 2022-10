V stampedu na nogometni tekmi skoraj 130 mrtvih

Fotografije in posnetki prikazujejo vdor navijačev na igrišče, oblake dima na igrišču in na tribunah, pa tudi popolnoma uničen avtomobil na stadionu.

Izgredi so izbruhnili po prvoligaški tekmi med rivaloma Arema in Persebaya Surabaya. Po porazu z 2:3 in zadnjem žvižgu sodnika v mestu Malang na vzhodu otoka Jave je na tisoče navijačev poražene domače Areme vdrlo na zelenico, policija pa jih je začela škropiti s solzivcem. Pri tem naj bi bilo napadenih tudi več igralcev, ki so bili takrat še na igrišču, poročajo lokalni mediji.

"Postalo je anarhično. Začeli so napadati policiste, poškodovali so avtomobile," je povedal Nico Afinta, šef pokrajinske policije, in dodal, da sta med mrtvimi tudi dva policista. "Moram povedati, da niso bili vsi obiskovalci tekme takšni, samo okoli 3000 tistih, ki so vdrli na igrišče. Ljudje, ki so bežali s s stadiona, so se skoncentrirali na en izhod. To je povzročilo stampedo, med katerim je bilo veliko ljudi poteptanih, nekateri pa so se zadušili, ker jim je zmanjkalo kisika ... " je opisal.

Po zadnjih podatkih je umrlo 129 ljudi, približno 180 jih je bilo v gneči poškodovanih, poroča BBC. Več kot 300 ljudi so prepeljali v bližnje bolnišnice, a mnogi so na poti umrli. Eden od zdravstvenih delavcev je dejal, da jih je veliko umrlo zaradi "kaosa, prenatrpanosti, poteptanosti in zadušitve".

Posnetki prikazujejo tudi trupla na tleh in nezavestne ljudi, ki jih drugi odnašajo z igrišča. V izgredih je bilo poškodovanih tudi 13 vozil, od tega deset policijskih.