V stampedu pred tekmo Afriškega pokala vsaj osem mrtvih

Po besedah organizatorjev je na tekmo poskušalo priti več kot 50.000 ljudi. Danski novinar Buster Emil Kirchner je za BCC povedal, da se je pred vhodi na tribune zbrala velika množica, ki je na vsak način hotela priti do sedežev. "Bilo je noro. Ljudje so tekli, plezali čez ograje, rušili barikade," je dejal in dodal, da mnogi niso imeli vstopnic.

"Ljudje so začeli kričati. Kmalu za tem so na stadion prišli rešilci in odpeljali poškodovane," je povedala očividka.