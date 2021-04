V stampedu na verskem prazniku v Izraelu 44 mrtvih

Izraelska nacionalna služba za nujne primere Magen David Adom (MDA) je potrdila smrti, ni pa navedla natančnega števila. Sporočili so, da je bilo ranjenih več deset ljudi. Časnik Haaretz je kasneje poročal, da je bilo ubitih vsaj 44 ljudi, piše BBC. Pristojne službe so nemudoma oskrbele poškodovane. Na kraj nesreče je prihitelo več deset reševalnih vozil, policija pa je vse prisotne evakuirala.

Premier Benjamin Netanjahu je nesrečo označil za "hudo katastrofo" in dejal, da moli za žrtve. Uradniki za nujne primere so sporočili, da je bilo 38 ljudi v kritičnem stanju, še šest pa jih je bilo huje poškodovanih. Na ducate jih je bilo lažje ranjenih. "MDA se bori za življenja ranjenih in ne bo odnehal, dokler ne bo evakuirana zadnja žrtev," so sporočili.

Vir blizu policije je za Haaretz povedal, da se je nesrečni dogodek začel potem, ko je zaradi prevelike gneče nekaterim udeležencem, ki so stali na stopnicah, zdrsnilo, tako da so ljudje začeli teptati drug drugega. "Zgodilo se je v trenutku. Ljudje so preprosto padali in kosili drug drugega. Bilo je katastrofalno," je za časnik povedal eden od udeležencev.

Lansko praznovanje je bilo omejeno, a uspešen izraelski program cepljenja – eden najhitrejših na svetu – je omogočil, da so v zadnjih mesecih odpravili številne omejitve.

