Tujina

V stampedu na turistični točki umrlo najmanj 30 ljudi

Milot, 12. 04. 2026 10.49 pred 5 minutami 1 min branja 3

Avtor:
Ne.M.
Citadela Laferriere

V soboto naj bi v stampedu na priljubljeni turistični lokaciji na Haitiju umrlo najmanj 30 ljudi. Incident se je zgodil med letnim velikonočnim srečanjem v citadeli Laferriere. Stampedo se je začel v bližini vhoda na lokacijo, poslabšalo pa naj bi ga močno deževje. Število smrtnih žrtev bi se lahko še povečalo, so sporočili iz civilne zaščite.

Premierka Alix Didier Fils-Aimé je povedala, da se je nesreča zgodila "med turističnim dogodkom, ki se ga je udeležilo veliko mladih" v severnem mestu Milot, poroča BBC. Sprožili so preiskavo in v podporo prizadetim mobilizirali vse pristojne oblasti. Premierka je v imenu vlade vsem prizadetim družinam izrekla sožalje.

Citadela Laferriere, kjer se je v bližini vhoda na lokacijo začel stampedo. Poslabšalo ga je močno deževje.
FOTO: Profimedia

Prizorišče je bilo polno študentov in obiskovalcev

Citadela Laferriere je sicer ena največjih utrdb v Ameriki in je na Unescovem seznamu svetovne dediščine. Lokalni mediji, ki se sklicujejo na uradnike, poročajo, da je bilo prizorišče po dogodku, na katerem so obeležili ustanovitev trdnjave iz 19. stoletja, polno študentov in obiskovalcev.

Stampedo naj bi se začel blizu vhoda na lokacijo in ga je poslabšalo močno deževje.

Haitijski časopis Le Nouvelliste je prvi poročal o številu smrtnih žrtev, pri čemer se je skliceval na medij Petit. Uradne izjave, koliko je mrtvih, še ni.

stampedo haiti mrtvi

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
August Landmesser
12. 04. 2026 11.47
lubi Jezus in Marija...Haiti NI amerika...če že potem je srednja amerika...na Haitiju tudi ne govorijo v angleščini ampak francosko in kreolsko..prav tako karibsko morje / Haiti je v karibskem morju/ NI ameriško...itd
Sebastjan Cigoj
12. 04. 2026 11.46
Tako dobre novinarje imamo, da uspejo spremeniti spol politikom. Haiti ima predsenika vlade!
devlon
12. 04. 2026 11.40
No, ja, turisti.. ki jih je povsod kot invazija kobilic
