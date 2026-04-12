V stampedu na turistični točki umrlo najmanj 30 ljudi

Premierka Alix Didier Fils-Aimé je povedala, da se je nesreča zgodila " med turističnim dogodkom, ki se ga je udeležilo veliko mladih" v severnem mestu Milot, poroča BBC. Sprožili so preiskavo in v podporo prizadetim mobilizirali vse pristojne oblasti. Premierka je v imenu vlade vsem prizadetim družinam izrekla sožalje.

Citadela Laferriere, kjer se je v bližini vhoda na lokacijo začel stampedo. Poslabšalo ga je močno deževje.

Citadela Laferriere je sicer ena največjih utrdb v Ameriki in je na Unescovem seznamu svetovne dediščine. Lokalni mediji, ki se sklicujejo na uradnike, poročajo, da je bilo prizorišče po dogodku, na katerem so obeležili ustanovitev trdnjave iz 19. stoletja, polno študentov in obiskovalcev.

Haitijski časopis Le Nouvelliste je prvi poročal o številu smrtnih žrtev, pri čemer se je skliceval na medij Petit. Uradne izjave, koliko je mrtvih, še ni.