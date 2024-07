V stampedu umrlo vsaj 116 ljudi: želeli poljubiti noge svojega verskega vodje

Kot poroča BBC, so organizatorji in uradniki poskušali usmerjati množico, ko je ta poskušala zapustiti prizorišče, v nastalem kaosu pa je bilo še več kot 100 poteptanih ljudi. Oblasti so v poročilu po dogodki sicer zapisale, da organizatorji dogodka niso nudili pomoči poškodovanim in so celo poskušali prikriti nesrečo tako, da so oblačila in obutev, ki so jih ljudje izgubili v gneči, skrili na bližnjem polju.