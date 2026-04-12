V stanovanju našli mrtvo mladoletnico, policija sumi na nasilno smrt

Na območju Velike Gorice se je dopoldne zgodila grozljiva tragedija. Ženska je storila samomor, v stanovanju pa so nato našli truplo mladoletnega dekleta, poroča net.hr . Hrvaški policisti sumijo, da gre za nasilno smrt. Ogled kraja in kriminalistična preiskava sta v teku.

Policija, ki se je okoli 10.50 odzvala na klic, je po prihodu na kraj dogodka pred stanovanjsko stavbo našla mrtvo žensko. Ko so v njeno stanovanje v 6. nadstropju vstopili reševalci, pa so naleteli na grozljiv prizor – mrtvo 17-letno dekle. Po prvih izsledkih je njena smrt posledica kaznivega dejanja.

Kriminalisti trenutno v stanovanju zbirajo dokaze, in opravljajo zaslišanja. Kot poročajo hrvaški mediji, upajo, da bodo od sosedov izvedeli, kaj se je dogajalo pred tragedijo.

Po preiskavi bo sledila obdukcija na Inštitutu za sodno medicino in kriminalistiko v Šalati.