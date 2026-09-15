V stanovanju našli truplo 28-letnika in hudo poškodovano 22-letnico

Truplo moškega in poškodovano žensko je policija po prijavi v stanovanju odkrila ob 2.30. Po ogledu kraja so potrdili, da je moški umrl zaradi vbodnih ran, hudo poškodovano žensko pa so odpeljali v splitsko bolnišnico, kjer je še vedno v smrtni nevarnosti, poroča net.hr.

Kmalu zatem so pridržali 24-letnika, ki naj bi bil v času dogodka v stanovanju z žrtvama. Trenutno je v pridržanju v bolnišnici. Policija je potrdila, da so ga v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi kaznivih dejanj s področja zlorabe drog in premoženjske kriminalitete.

Ogled kraja in kriminalistična preiskava še potekata, policija tako še ugotavlja vse okoliščine.