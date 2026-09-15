Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V stanovanju našli truplo 28-letnika in hudo poškodovano 22-letnico

Šibenik, 15. 09. 2026 09.48 pred 49 minutami 1 min branja 7

Avtor:
N.L.
Tragedija v Šibeniku

V Šibeniku so ponoči v stanovanju našli truplo 28-letnega moškega in hudo poškodovano 22-letnico. Kmalu zatem so prijeli 24-letnega moškega, za katerega policija sumi, da je bil vpleten v dogodek.

Truplo moškega in poškodovano žensko je policija po prijavi v stanovanju odkrila ob 2.30. Po ogledu kraja so potrdili, da je moški umrl zaradi vbodnih ran, hudo poškodovano žensko pa so odpeljali v splitsko bolnišnico, kjer je še vedno v smrtni nevarnosti, poroča net.hr.

Kmalu zatem so pridržali 24-letnika, ki naj bi bil v času dogodka v stanovanju z žrtvama. Trenutno je v pridržanju v bolnišnici. Policija je potrdila, da so ga v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi kaznivih dejanj s področja zlorabe drog in premoženjske kriminalitete.

Ogled kraja in kriminalistična preiskava še potekata, policija tako še ugotavlja vse okoliščine.

Šibenik črna kronika umor policija hrvaška

Gori 11 tednov, pristojni lažejo? 'Sam sem tisto svinjarijo črpal noter'

Kaj je nemški tajni načrt, ki ga Berlin nujno želi skriti pred Moskvo?

24ur.com V kovčkih odkrili posmrtne človeške ostanke, policisti aretirali moškega
24ur.com V parku ob Züriškem jezeru gol moški ubil tekačico
24ur.com Policija našla moškega, ki je zabodel 79-letnico, nato pa pobegnil
24ur.com Napadalec v Zagrebu porezal mlajšega moškega, nato umrl
24ur.com Kriminalisti prijeli 41-letnika, osumljenega poskusa uboja
24ur.com 45-letnik z nožem nad 39-letnika
24ur.com 39-letnika iščejo s konjenico, dronom, helikopterjem, prečesali tudi Dravo
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
hapiness
15. 09. 2026 10.38
kak lep policaj :)
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
15. 09. 2026 10.17
In kake veze ima to s Slovenijo, a v Azerbajdžanu se nič ne dogaja!
Odgovori
+3
7 4
športnik66
15. 09. 2026 10.26
Si pa ornk zaplankan v slo meje, v to majhno piko na zemljevidu. Verjetno si totalno razgledan tip...🤣
Odgovori
+0
3 3
Semek
15. 09. 2026 10.14
pa kaj se to dogaja noro
Odgovori
+4
4 0
Vladna norost
15. 09. 2026 09.58
Drogice delajo "svašta".
Odgovori
+4
5 1
Deathstar
15. 09. 2026 09.52
Drogice, drogice....
Odgovori
+4
5 1
Čombe
15. 09. 2026 10.02
verjetno bolj, luknjice, luknjice...
Odgovori
-2
2 4
bibaleze
Portal
Dvojčka sta postala očeta dvojčkov: neverjetno družinsko naključje
To fantovsko ime ima svetopisemske korenine in čudovit pomen
To fantovsko ime ima svetopisemske korenine in čudovit pomen
"Samo še en video": zakaj otroci tako težko nehajo gledati TikTok?
"Samo še en video": zakaj otroci tako težko nehajo gledati TikTok?
Razkrila veselo novico: kmalu bosta postala starša
Razkrila veselo novico: kmalu bosta postala starša
zadovoljna
Portal
Veljala je za eno najlepših blondink na svetu, pri 51 letih še vedno navdušuje
Dnevni horoskop: Leve čaka presenečenje, ribe pa čustven dan
Dnevni horoskop: Leve čaka presenečenje, ribe pa čustven dan
Ste se z nekom srečali "ob pravem času"? Ta teorija pojasnjuje, zakaj
Ste se z nekom srečali "ob pravem času"? Ta teorija pojasnjuje, zakaj
Zato ne morete shujšati
Zato ne morete shujšati
vizita
Portal
"Potem ko preživiš to, kar sem jaz, nikoli več ne vidiš sveta tako, kot si ga prej"
"Naš cilj ni le pozdraviti bolezen, ampak otroku omogočiti čim bolj kakovostno življenje"
"Naš cilj ni le pozdraviti bolezen, ampak otroku omogočiti čim bolj kakovostno življenje"
Pozabite na jabolka: to jesensko sadje ima lahko za črevesje še več prednosti
Pozabite na jabolka: to jesensko sadje ima lahko za črevesje še več prednosti
Nova študija kaže, da je morda že 8 od 10 mladih izpostavljenih povečanemu tveganju za srčno-žilne dogodke
Nova študija kaže, da je morda že 8 od 10 mladih izpostavljenih povečanemu tveganju za srčno-žilne dogodke
cekin
Portal
Vnukom dajo vse, zase pa skoraj nič: kdaj pomoč mladim postane finančna past za stare starše?
Koliko bi moral prispevati vaš partner? Odgovor ni vedno 50:50 in marsikoga preseneti
Koliko bi moral prispevati vaš partner? Odgovor ni vedno 50:50 in marsikoga preseneti
Uspešna kariera brez izgorelosti? Strokovnjaki svetujejo, kako uspeti
Uspešna kariera brez izgorelosti? Strokovnjaki svetujejo, kako uspeti
Veliko upokojencev dela isto napako: zaradi občutka varnosti lahko dolgoročno izgubijo tisoče evrov
Veliko upokojencev dela isto napako: zaradi občutka varnosti lahko dolgoročno izgubijo tisoče evrov
moskisvet
Portal
Borut Pahor o partnerici: Ne živiva skupaj
Vijoličen, nenavaden in vse prej kot dolgočasen
Vijoličen, nenavaden in vse prej kot dolgočasen
Ganil občinstvo: dvakrat so ga nagradili s stoječimi ovacijami
Ganil občinstvo: dvakrat so ga nagradili s stoječimi ovacijami
Nenavadna spolna želja razburila žensko: kje je meja med fantazijo in poniževanjem?
Nenavadna spolna želja razburila žensko: kje je meja med fantazijo in poniževanjem?
dominvrt
Portal
Vse druge že odcvetijo, ta pa šele zacveti
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Starega komposta ne zavrzite: z enim preprostim trikom bo spet uporaben
Starega komposta ne zavrzite: z enim preprostim trikom bo spet uporaben
Na fotografijah so videti popolno, doma pa povzročajo največ težav
Na fotografijah so videti popolno, doma pa povzročajo največ težav
okusno
Portal
'Ful sem dober!' Tadej po zmagi: 'Najboljši dan v lajfu'
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
Skrivnost dobre torte, ki so jo spoznali tudi tekmovalci MasterChefa
Skrivnost dobre torte, ki so jo spoznali tudi tekmovalci MasterChefa
Ste to jedli pri babici? Danes se te jedi skoraj nihče več ne spomni
Ste to jedli pri babici? Danes se te jedi skoraj nihče več ne spomni
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Nočne ladje
Nočne ladje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1956