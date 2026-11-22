Po odkritju trupla v stanovanju v Zagrebu na kraju poteka kriminalistična preiskava, s katero ugotavljajo okoliščine dogodka. Kot poroča Net.hr, je sicer moški umrl zaradi vbodnih ran.
Dve osebi sta pod nadzorom policije.
Hrvaški policisti so v enem od stanovanj v Zagrebu na Savski ulici našli truplo moškega, ki je umrl zaradi poškodb z nožem.
Po odkritju trupla v stanovanju v Zagrebu na kraju poteka kriminalistična preiskava, s katero ugotavljajo okoliščine dogodka. Kot poroča Net.hr, je sicer moški umrl zaradi vbodnih ran.
Dve osebi sta pod nadzorom policije.
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