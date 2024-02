V stanovanju nekdanje članice RAF, ki se je skrivala 30 let, našli granato

Nemška policija je v ponedeljek v Berlinu prijela nekdanjo članico levičarske teroristične organizacije Frakcija Rdeče armade (RAF), ki je bila na begu več kot 30 let. Našli so jo v stanovanjskem bloku, v katerem so odkrili še granato, zato so odredili evakuacijo stanovalcev.

Sosedje Daniele Klette so morali v sredo zapustiti svoje domove, saj so policisti in gasilci pričeli s pregledovanjem večjih stavb. "V šoku smo," je dejal 67-letni Lutz Nietet, ki je živel nad Klettejevo. "Pravijo, da so našli eksploziv. Hitro smo se morali umakniti."

Priče so videle, da so iz bloka odnesli neidentificirano strelivo, ki je v dolžino merilo okoli 30 centimetrov, poroča Guardian. Šlo naj bi za naboj za bazuko, ki so jo Klettejeva in njena dva sostorilca imeli pri sebi pri ropu tovornjaka z gotovino na Spodnjem Saškem leta 2019. Trojica je bila oborožena z bazuko in kalašnikovko tudi med poskusom ropa supermarketa leta 2015. V sredo pozno zvečer je Policija razkrila, da so iz stanovanja odstranili eno granato in jo onesposobili. "Druge predmete še vedno pregledujemo," so dodali.

K aretaciji Klettejeve naj bi pripomogli tudi namigi, ki so jih organi prejeli po nedavni oddaji nemške televizije o preiskovanju njenih kaznivih dejanj. Policija je prejela 250 informacij, za podrobnosti so javnosti ponujali tudi denarne nagrade. Po novem je Klettejeva živela pod identiteto Italijanke Claudie Ivone, imela je tudi italijanski potni list.