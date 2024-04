V stanovanju v središču Zagreba odjeknili streli: ubita ženska

"Ravno sem parkirala na ulici, ko sem zaslišala strel. Sin je stekel na balkon in začel vpiti: "Na pomoč, na pomoč! Pokličite policijo!" Nekaj časa sem ostala tam, in ko je policija prispela, je blokirala ulico in nam rekla, naj se umaknemo s prizorišča," je za 24sata.hr povedala ženska, ki je bila priča dogodku.

"Soseda mi je povedala, da je danes zjutraj, ko je odpirala okna, da bi videla, od kod prihaja hrup, videla mladeniča, ki je popolnoma prestrašen klical na pomoč in prosil ljudi, naj takoj pokličejo policijo. Kasneje sem slišala, da je fant povedal policiji, da je njegov oče ranil mamo, in sploh si ne predstavljam, kakšni so bili ti prizori. Grozno, v kakšno družbo smo se spremenili, ko trpijo otroci in smo priča tragedijam," je za Jutarnji list povedala soseda, ki živi čez cesto.