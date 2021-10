V stanovanju v ZDA našli tri zapuščene otroke in posmrtne ostanke 9-letnika

Oblasti iz ameriškega Teksasa so sporočile, da so v stanovanju v Houstonu v zvezni državi Teksas našli tri zapuščene otroke in posmrtne ostanke še enega mladoletnika. Otroci so bili precej dolgo sami in skrbeli drug za drugega, so sporočili iz šerifovega urada.

Šerif Ed Gonzalez je sporočil, da gre za zelo grozljivo situacijo in pojasnil, da so otroci, ki so jih našli v stanovanju, stari 15, 10 in 7 let in so bili dalj časa zapuščeni. "V tej službi sem že dolgo in še nikoli nisem slišal za kaj podobnega. Popolnoma sem šokiran," je dodal.

icon-expand V stanovanju v ZDA so našli tri zapuščene otroke in posmrtne ostanke 9-letnika. FOTO: Dreamstime

Policija je za primer izvedela, ker jih je poklical 15-letnik in jim povedal, da sta jih starša zapustila pred nekaj meseci, da je umrl njihov devetletni brat in je truplo že eno leto v stanovanju v sobi poleg njegove. Kasneje je Gonzalez še sporočil, da so našli mamo otrok in njenega fanta, podrobnosti razen tega, da sta v priporu, ni razkril. "Zgleda, da so starejši skrbeli za mlajše. To je tako žalostno." Mladoletnikom so takoj ponudili tudi pomoč strokovnjakov, ki jim bodo pomagali pri soočanju s travmo. "Poskušamo identificirati tudi najbližje sorodnike, da bi natančno ugotovili, kaj se je zgodilo in kako je lahko sploh prišlo do te situacije," je dodal šerif.

