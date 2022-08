V starem mestnem jedru Jeruzalema odjeknili streli, osem ljudi je ranjenih

V bližini Zidu žalovanja v starem mestnem jedru Jeruzalema so odjeknili streli, najmanj osem ljudi je ranjenih, od tega trije huje. Napada je osumljen Palestinec, ki so ga izraelske oblasti nekaj ur za tem aretirale. Napad se je zgodil teden dni po izbruhu nasilja med Izraelci in skrajneži v Gazi.

Napad se je zgodil ponoči, napadalec je streljal na avtobus, poln romarjev, ki so se vračali z molitev. Ena od žrtev je bila visoko noseča ženska, ki so ji morali po napadu narediti carski rez. Otrok je napad preživel, sicer je v kritičnem a stabilnem stanju, poročajo tuji mediji. Do streljanja je prišlo, ko je avtobus čakal na parkirišču blizu Davidovega groba. Storilec naj bi počakal na prihod avtobusa in streljal na potnike, ko so se vkrcavali, nato pa peš pobegnil v sosesko Silwan, kjer je policija vso noč izvajala obsežno iskanje.

icon-expand FOTO: AP news room icon-chevron-left icon-chevron-right

"Avtobus je bil poln, nabito poln. Ustavil sem na avtobusni postaji pri grobnici kralja Davida, nato pa sem slišal streljanje, ljudje so začeli vpiti, ljudje so bili poškodovani v avtobusu," je povedal voznik avtobusa Daniel Kanievsky. "Čakal sem pol ure, preden je prišel avtobus," je novičarska stran Ynet navedla očividca Avrahama Deutscha. "Slišal sem tri strele, skočil sem v avtobus in se ulegel na tla. Takoj sem razumel, da gre za teroristični napad, nato pa so se zaslišali kriki groze. Vsi so poklicali policijo. Videl sem dva starejša človeka na tleh in dva mlada človeka, ki sta imela poškodbe rame." Vse žrtve so bile odpeljane v bolnišnice v Jeruzalemu. Iz medicinskega centra Shaare Zedek so sporočili, da je po incidentu prišlo pet ljudi, od tega dva v resnem stanju, eden v stabilnem stanju in dva z lažjimi poškodbami. Iz bolnišnice Hadassah Mount Scopus so sporočili, da sta dve osebi prispeli s strelnimi ranami in ju pregledujejo, štiri osebe pa so po streljanju trpele zaradi akutne tesnobe.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Izraelski premier Jair Lapid je v odzivu dejal, da se morajo vsi, ki napadajo izraelske civiliste, zavedati, da bodo plačali ceno za svoja dejanja. Predstavnik skrajnega palestinskega gibanja Hamas, ki nadzoruje območje Gaze, Favzi Barhum pa je dejal, da je bil napad "naraven odziv na aroganco in vsakodnevne zločine Izraelcev nad palestinskim narodom". "Jeruzalem je močnejši od katerega koli incidenta in ne bomo dovolili, da bi kateri koli terorist škodoval vsakodnevnemu življenju v javni sferi," je dejal jeruzalemski župan Moshe Lyon.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Napad v Jeruzalemu je sledil napetemu tednu med Izraelci in Palestinci v Gazi in na Zahodnem bregu. Minuli konec tedna so izraelska letala sprožila ofenzivo na območju Gaze, usmerjeno proti militantni skupini Islamski džihad in sprožila so tri dni ostrih čezmejnih spopadov. Islamski džihad je izstrelil na stotine raket, da bi se maščeval za zračne napade, ki so ubili dva njegova poveljnika in druge skrajneže.