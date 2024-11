'Španski Escobar': V stenah in stropih hiše skrival 20 milijonov evrov

Oscar Sanchez Gil je bil do nedavnega šef oddelka za gospodarski kriminal španske nacionalne policije v Madridu, ki se ukvarja s preiskovanjem pranja denarja, pridobljenega s preprodajo mamil in drugimi oblikami organiziranega kriminala.

Policija ga je aretirala v preteklem tednu skupaj s še 15 osebami. Med njimi je tudi ženska, s katero je bil Sanchez Gil v ljubezenskem razmerju in je prav tako zaposlena v španski policiji. Kriminalisti so izvedli racijo na njunem domu v mestu Alcala de Henares, ki se nahaja okoli 30 kilometrov vzhodno od španske prestolnice. Tam jih je pričakalo presenečenje. Sanchez Gil je namreč v stene in strope svojega doma skril 20 milijonov evrov. V njegovi pisarni so v dveh zaklenjenih sefih našli še dodaten milijon.

Sodišče v Madridu je za Sancheza Gila in njegovo partnerko odredilo pripor, obtožena pa sta trgovine z drogami, pranja denarja, korupcije in članstva v hudodelski združbi.

Španski mediji poročajo, da sta njuni aretaciji povezani z zasegom 13 ton kokaina, ki je oktobra prispel v pristanišče Algeciras v zabojnikih z bananami iz največjega ekvadorskega mesta Guayaquil. Gre za največji zaseg kokaina v zgodovini Španije. Pošiljka je bila naslovljena na španskega uvoznika sadja iz Alicanteja. Po zasegu kokaina je policija preiskala več stanovanj in pisarn v Madridu in Alicanteju, na podlagi katerih so potrdili povezavo med uvoznikom sadja in Sanchezom Gilom. Da se ukvarja s sumljivimi posli, so že nekaj časa sumili tudi njegovi sodelavci, zato so prisluškovali njegovim telefonskim pogovorom, je poročal El Mundo.

Oče treh otrok, star 40 let, naj bi za preprodajalce mamil delal vsaj pet let. V tem obdobju naj bi kriminalcem posredoval podatke o nadzoru zabojnikov v španskih pristaniščih, s čimer so se tihotapci izognili pregledom in v državo uspešno pretihotapili drogo. Policisti so hišo Sancheza Gila primerjali s hišo razvpitega kolumbijskega mamilarskega šefa Pabla Escobarja. Tudi ta je namreč v stenah svojih hiš skrival vrečke z večjimi količinami denarja.

Del denarja, ki ga je Sanchez Gil pridobil v zadnjih letih, je opral z nakupom kriptovalut in nakupom večjega števila luksuznih vozil, ki jih je registriral na ime enega od svojih sorodnikov.