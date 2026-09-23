V stenah, tleh in pohištvu stanovanja našli dobre tri milijone v gotovini

Bankovce, zavite v celofan in urejeno zložene pod talnimi in stenskimi ploščicami stanovanja v Neaplju ter v skritih predalih omar, so italijanski preiskovalci zložili v plastična vedra in jih nato naložili v oklepno vozilo. Gotovine, ki so jo odkrili med preiskavo v Neaplju, je bilo za več kot tri milijone evrov, poročajo italijanski mediji. Policija je našla tudi 11 luksuznih ur znamke Rolex ter orožje in pripomočke za preprodajo drog, so predstavniki oblasti povedali na ponedeljkovi novinarski konferenci.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Racija v Neaplju Profimedia

Racija v Neaplju Profimedia

Racija v Neaplju Profimedia

Racija v Neaplju Profimedia

Racija v Neaplju Profimedia

Racija v Neaplju Profimedia











Poleg tega so pristojni organi razkrili tudi način delovanja kriminalne združbe. Racija je bila del večmesečne tajne operacije pod vodstvom neapeljskega tožilca za boj proti mafiji Nicole Gratterija. Tožilec je v ponedeljek pojasnil, da so organi pregona prisluškovali mobilnim telefonom zaprtih mafijcev. Telefone, prek katerih so se zaporniki pogovarjali, so v zapore pretihotapili njihovi sorodniki. "Za ponazoritev pomena operacije naj povem, da smo samo v enem domu zasegli 3,2 milijona evrov gotovine in dragocene ure," je dejal novinarjem Gratteri. Oblasti so sporočile, da so informacije prejele od ovaduhov, ki so tožilcem v zameno za zaščito predložili dokaze.

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