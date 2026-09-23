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V stenah, tleh in pohištvu stanovanja našli dobre tri milijone v gotovini

Neapelj, 23. 09. 2026 10.07 pred 22 minutami 2 min branja 3

Avtor:
M.P.
Racija v Neaplju

Italijanski organi pregona so v stanovanju v Neaplju odkrili več kot tri milijone evrov v gotovini. Bankovci po 50 evrov, zaviti v celofan, so bili skriti v stenah, tleh in pohištvu. Med racijo so aretirali 34 oseb, ki so obtožene združevanja v kriminalno združbo mafijskega tipa, trgovine s prepovedanimi drogami, izsiljevanja in posedovanja prepovedanih drog z namenom nadaljnje prodaje.

Bankovce, zavite v celofan in urejeno zložene pod talnimi in stenskimi ploščicami stanovanja v Neaplju ter v skritih predalih omar, so italijanski preiskovalci zložili v plastična vedra in jih nato naložili v oklepno vozilo. Gotovine, ki so jo odkrili med preiskavo v Neaplju, je bilo za več kot tri milijone evrov, poročajo italijanski mediji.

Policija je našla tudi 11 luksuznih ur znamke Rolex ter orožje in pripomočke za preprodajo drog, so predstavniki oblasti povedali na ponedeljkovi novinarski konferenci.

Poleg tega so pristojni organi razkrili tudi način delovanja kriminalne združbe. Racija je bila del večmesečne tajne operacije pod vodstvom neapeljskega tožilca za boj proti mafiji Nicole Gratterija. Tožilec je v ponedeljek pojasnil, da so organi pregona prisluškovali mobilnim telefonom zaprtih mafijcev.

Telefone, prek katerih so se zaporniki pogovarjali, so v zapore pretihotapili njihovi sorodniki. "Za ponazoritev pomena operacije naj povem, da smo samo v enem domu zasegli 3,2 milijona evrov gotovine in dragocene ure," je dejal novinarjem Gratteri.

Oblasti so sporočile, da so informacije prejele od ovaduhov, ki so tožilcem v zameno za zaščito predložili dokaze.

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Med racijo so po poročanju CNN aretirali 34 ljudi, med njimi tudi člane zloglasnega klana Angelino, ki se je v Caivano infiltriral v tolikšni meri, da je bila lokalna uprava lani postavljena pod sodno upravo. Karabinjerji so sporočili, da so aretirani obtoženi združevanja v kriminalno združbo mafijskega tipa, trgovine s prepovedanimi drogami, izsiljevanja in posedovanja prepovedanih drog z namenom nadaljnje prodaje.

Zaseženi denar bo namenjen državnemu Skladu za pravosodje, ki podpira žrtve organiziranega kriminala. Vendar se je Gratteri pošalil, da bi bilo del denarja smiselno nameniti za financiranje nadaljnjih prisluškovanj. Njegov oddelek se je v zadnjih mesecih soočal z vladnim krčenjem sredstev.

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KOMENTARJI3

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graf
23. 09. 2026 12.37
kakšen zavitek bi prišel prav ...
Odgovori
0 0
EU Dig. Cenzura
23. 09. 2026 12.28
Pa koga sploh briga, koliko denarja ima posameznik? To ni stvar vlade, države ali organov pregona, dokler ni dokazano, da je bil denar pridobljen nezakonito. Premoženje posameznika je njegova zasebna stvar. Tudi če ima nekdo celo goro gotovine – pa kaj potem? Država tega denarja ni ustvarila niti zaslužila. Problem vidim predvsem drugje: dokler sama država in politika ne bosta bistveno bolj transparentni in manj obremenjeni s korupcijo, težko pričakujemo, da se bodo uredile tudi druge stvari. Najprej bi morali pomesti pred lastnim pragom, predvsem tam, kjer se razpolaga z javnim denarjem in kjer se nekateri že leta okoriščajo na račun države.
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+1
2 1
Aijn Prenn
23. 09. 2026 12.36
Tole se bere kot, da imaš tudi ti pod ploščicami mal zaloge za hude čase...
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0 0
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