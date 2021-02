V štirih italijanskih deželah strožje omejitve, na Hrvaškem sproščanje

V omenjenih štirih deželah so tako znova zaprte restavracije in bari, prebivalci pa ne smejo zapustiti območij svojega bivališča, razen v nujnih primerih. Omejitve bodo na začetku veljale 15 dni, so sporočili z ministrstva.

Zaradi naraščanja števila okužb z novim koronavirusom so v Italiji od nedelje v štirih deželah v veljavi strožje omejitve. Dežele Toskana, Ligurija, Abruci in Trentino je ministrstvo za zdravje opredelilo za tako imenovane oranžna območja.

Potem ko so hrano in pijačo po naročilu lahko pripravljali in prodajali zgolj lastniki restavracij, lahko z današnjim dnem to počnejo tudi lastniki ostalih gostinskih lokalov, predvsem priljubljenih kavarn na Hrvaškem.

Po skoraj treh mesecih prepovedi obratovanja lahko od danes vsi hrvaški gostinci prodajajo hrano in pijačo za s seboj. Ob upoštevanju epidemioloških ukrepov so vrata znova odprle telovadnice, šole tujih jezikov in otroške igralnice, v večini države pa tudi stavnice in igralnice. Zrahljani ukrepi bodo veljali do 28. februarja.

Hrvaška vlada je potrdila, da bo kljub rahljanju ukrepov do konca meseca nakazala po 4000 kun (534 evrov) nadomestila za delavce v dejavnostih, ki so jim z današnjim dnem omogočili omejeno delo. Država bo plačala tudi vse prispevke v plačah zaposlenih.

Vstop kupcev v gostinske lokale sicer ni dovoljen, temveč je treba hrano in pijačo prodajati prek okenca. Lastniki ne smejo spodbujati zbiranja pred lokali s predvajanjem glasbe ali z uporabo grelnikov na terasah, ki ostajajo zaprte. V čakalnih vrstah pred lokali je treba nositi zaščitno masko in spoštovati dvometrsko medsebojno razdaljo.

Nekateri gostinci so dejali, da jim omogočanje omejenega dela ne zadostuje, da bi odprli svoje lokale. Menijo, da je treba dovoliti tudi obratovanje teras. Mnogi pa so komaj dočakali, da lahko delajo, ne glede na to da lahko prodajajo samo hrano in pijačo za s seboj.

Po poročanjih hrvaških medijev v središču Zagreba ni gneče pred gostinskimi lokali, prodaja jutranje kave pa je krepko pod povprečjem, ki so ga gostinci imeli pred zapiranjem lokalov konec novembra lani.

Od danes je znova mogoče uporabljati telovadnice, v katerih so omejili število uporabnikov, ki so lahko istočasno v prostoru. Treba je zagotoviti najmanj 20 kvadratnih metrov prostora na uporabnika in se izogibati fizičnih stikov. Uporaba slačilnic in kopalnic v okviru telovadnic ni dovoljena. Obvezne so lastne brisače in blazine za vadbo. Med vhodom in izhodom v telovadnico je obvezna obrazna maska. Če telovadnica nima prezračevalnega sistema, je treba prostor prezračevati vsakih deset minut.

Svoje delo lahko nadaljujejo tudi šole tujih jezikov, v katerih bodo prav tako morali omejiti število učencev. Med njimi je treba ob uporabi obraznih mask zagotoviti dvometrsko razdaljo. Znova se odpirajo otroške igralnice in delavnice, ki morajo zagotoviti najmanj sedem kvadratnih metrov prostora na otroka.

V vseh hrvaških županijah razen v primorsko-goranski in istrski so danes odprli tudi stavnice, igralne salone in igralnice. Štabi civilne zaščite na Reki in v Pulju so zahtevali prestavitve odločitve o odpiranju poslopij za igre na srečo za teden dni.

V stavnicah veljajo podobni ukrepi kot v trgovinah, kar pomeni tudi omejitev števila uporabnikov, ki so istočasno v stavnici. Za posameznega obiskovalca igralnih salonov je treba zagotoviti sedem kvadratnih metrov prostora. Lastniki ne bodo smeli odpreti gostinskega dela lokalov.

Češka podaljšala izredne razmere

Češka vlada je včeraj kljub drugačni odločitvi parlamenta še za 14 dni podaljšala izredne razmere v državi zaradi epidemije covida-19. Kot je sporočil premier Andrej Babiš, so se tako odločili tudi zaradi takšne prošnje predstavnikov vseh 14 administrativnih regij in prestolnice Prage.

Potem ko je češki parlament v četrtek zavrnil podaljšanje izrednih razmer zaradi epidemije covida-19, bi se te iztekle s polnočjo. Vendar pa se vlada s tem nikakor ni strinjala, saj je število okužb v državi še vedno visoko.

Ta odločitev vlade bi zdaj lahko prišla pred ustavno sodišče. Predsednik senata Miloš Vystricilje opozoril, da je vlada s svojo odločitvijo "spodkopala parlamentarni nadzor".

Na izredne razmere, ki so na Češkem v veljavi že od oktobra, so vezani številni ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa, od zaprtja trgovin do policijske ure.

Razmere na Češkem so sicer močno zaostrene na območjih mest Cheb in Sokolov ob meji z Nemčijo ter na območju mesta Trutnov v bližini meje s Poljsko. Ta tri območja so popolnoma zaprta.

Češko zdravstveno ministrstvo je v soboto poročalo o 8782 novih okužbah s koronavirusom, s čimer je skupno število preseglo milijon. V državi z 10,7 milijona prebivalcev je umrlo več kot 18.000 covidnih bolnikov.

Na Otoku karantena v hotelih

Vsi potniki, ki v Anglijo prispejo iz ene od 33 držav s t. i. rdečega seznama, morajo od danes v obvezno desetdnevno hotelsko karanteno. Oblasti na Otoku želijo z novim ukrepom preprečiti vstop novih različic novega koronavirusa v državo.