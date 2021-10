V štirih letih se je Mont Blanc znižal za skoraj en meter

Francoski strokovnjaki ugotavljajo, da se je najvišja gora v zahodni Evropi, francoski Mont Blanc, od zadnjih uradnih meritev, ki so jih opravili leta 2017, znižal za skoraj en meter. Še pred štirimi leti je namreč meril 4808,72 metra, letos pa le 4807,81 metra - kar je 91 centimetrov manj.

Klimatologi, glaciologi in drugi znanstveniki morajo zdaj pregledati vse zbrane podatke in predstaviti različne teorije, zakaj je prišlo do tako velikega krčenja gore, poroča The Guardian. Višina te ledene velikanke se sicer že več desetletij manjša, od leta 2001 se je letno v povprečju zniža za 13 centimetrov. Znanstveniki ob tem opozarjajo predvsem na hitro taljenje ledenikov.

Kot so v preteklosti ugotovili znanstveniki, skalnati del vrha meri 4792 metrov. A nadmorska višina te francoske velikanke se je predvsem zaradi snežnega vrha vse od začetka nenehno spreminjala. Kot so dejali strokovnjaki, so bile letošnje meritve zaradi dobrih vremenskih razmer zelo natančne.

Odprava znanstvenikov, ki opravljajo meritve, se izvaja na vsaki dve leti. Znanstveniki tako meritev za leto 2019 niso objavili, ko je gora merila le dobrih 4806 metrov. Zaradi izjemno nizke višine so se namreč odločili, da počakajo do letošnjega leta, ko naj bi bilo na voljo več znanstvenih pojasnil.