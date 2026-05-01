Tujina

V štirih sekundah mimo varnostne kontrole, hotel naj bi raziskal že dan prej

Washington, 01. 05. 2026 07.47 pred 49 minutami 3 min branja 18

Avtor:
M.P.
Strelec washington hilton (X)

Le štiri sekunde – toliko je ob domnevnem zadnjem poskusu atentata na ameriškega predsednika Donalda Trumpa potreboval oboroženi moški, da je vdrl skozi vrata hotela in prebil varnostno kontrolo. To razkrivajo novi posnetki, ki jih je z javnostjo delilo tožilstvo. Domnevni napadalec se sicer sklicuje, da Trump ni bil njegova tarča, prav tako ne priznava krivde.

Ameriško tožilstvo je razkrilo nove posnetke nadzornih kamer iz hotela Washington Hilton, kjer se je ameriški predsednik Donald Trump udeleževal večerje Združenja dopisnikov Bele hiše, ko je v avlo vdrl oborožen moški in sprožil strele. Ti prikazujejo, kako varnostnik uperja svoje orožje proti domnemnemu napadalcu, ni pa sicer jasno, ali je nanj tudi streljal.

Prav tako razkriva, da je 31-letni Cole Tomas Allen iz Kalifornije, ki je sicer oblastem dejal, da Trump ni bil njegova tarča, za vdor skozi varnostno kontrolno točko potreboval le štiri sekunde. Ne prikazuje pa dela, ko naj bi domnevni napadalec po besedah preiskovalcev padel in bil nato aretiran.

Ameriško pravosodno ministrstvo je ob tem sporočilo, da še en posnetek prikazuje Allena dan pred večerjo, ko naj bi se v hotel prijavil kot gost in "preiskal območje". Kamere naj bi ga namreč ujele, kako na predvečer prireditve hodi po hodnikih hotela in se nato ustavi v hotelski telovadnici.

Nov videoposnetek, ki ga je v četrtek na družbenem omrežju objavila ameriška državna tožilka za Washington DC Jeanine Pirro, naj bi bil medtem nekoliko bolj kakovostna različica posnetka, ki ga je Trump že delil na družbenih omrežjih po sobotnem incidentu.

Najnovejši posnetek prikazuje skoraj ducat varnostnikov, zbranih okoli varnostne kontrolne točke v hotelu, ter moškega, ki oblečen v dolg temen plašč hodi po hodniku, nato pa izgine skozi vrata. Trenutek kasneje se strelec, tokrat brez plašča, ponovno pojavi in steče skozi detektor kovin – obe roki ima na predmetu, ki je videti kot pištola. Tožilstvo je ob tem sporočilo, da je puško skrival v plašču.

Na posnetku je videti, kako policist na osumljenca strelja s pištolo. Tožilci so sporočili, da je bil med streljanjem zadet agent, a da ni bil resno poškodovan, domnevni napadalec pa da ni bil ustreljen. Balistični strokovnjaki zdaj preiskujejo, ali je bil pripadnik tajne službe zadet s kroglo, ki jo je izstrelil osumljenec ali kateri od varnostnih uslužbencev.

V dopisu, ki so ga tožilci v sredo vložili in v katerem sodnika prosijo, naj Allena do sojenja obdrži v priporu, sicer ni nobene omembe, da bi bil ustreljen kateri od policistov. V preteklih izjavah so medtem trdili, da je osumljenec enega od policistov ustrelil v zaščitni jopič.

Allenovi odvetniki so zato podvomili v trditve tožilstva, da je njihova stranka sprožila ogenj nad policisti. Napadalca medtem bremenijo obtožbe poskusa atentata na ameriškega predsednika, vendar pa moški krivde doslej še ni priznal, poroča BBC. Med napadom naj bi imel pri sebi polavtomatsko pištolo, puško in tri nože.

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

_endrug
01. 05. 2026 09.15
Če bi bila dva ali trije napadalci, jih tile varnostniki ne bi mogli zadržati. Kako lahko imajo le eno varnostno točko...
osservatore
01. 05. 2026 09.14
Nič se ne bi čudil, če je vse zrežirano za dvig priljubljenosti oranžnega el presidenteja, ki mu je priljubljenost strmoglavila. Kar ni nič čudnega glede na njegova dejanja in še posebej vsebino in način njegovih "govorov".
Vera in Bog
01. 05. 2026 09.14
Koliko takih psihičev živi med nami pa sploh ne vemo !
Vera in Bog
01. 05. 2026 09.12
Takih amaterjev pa še ne, kot so tile varnostniki
france prbiti
01. 05. 2026 09.11
Policist je v manj kot 2 sekunde istrelil 4 naboje ne da bi zadel sodelovca pohvalno
motorist_mb
01. 05. 2026 09.09
V tretje bo šlo vrjetno 😂
Vera in Bog
01. 05. 2026 09.05
Čisti psihopat kot tisti ki se je oblačil v žensko !
CorbaMorba
01. 05. 2026 09.10
Ženske so kul. Lp
Vera in Bog
01. 05. 2026 09.13
Potem si kupi žensko kolo vsaj
Vera in Bog
01. 05. 2026 09.05
Dobra šola za naprej!
Realist46
01. 05. 2026 08.59
dej se bo pa usedel za dolgo časa.
mungus
01. 05. 2026 08.55
dober namen....škoda da mu ni uspelo!
royayers
01. 05. 2026 08.49
še kar flopanje maga raje? presmešno
kakorkoliže
01. 05. 2026 08.43
Zrežirano, tako kot tisto obstreljeno uho.
cirenij
01. 05. 2026 08.40
Škoda!Da ni zadel!
4krogci
01. 05. 2026 08.34
Ce pa clovek mel akreditacijo in vse! Pac ta napad bil dogovorjen in skrbno nacrtovan!! Ustvari krizno stanje in vladaj po svoje!
abmam
01. 05. 2026 08.27
Farsa.
Watcherman
01. 05. 2026 08.27
Tole ni bilo zrežirano.Lp
