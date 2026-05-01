V štirih sekundah mimo varnostne kontrole, hotel naj bi raziskal že dan prej

Ameriško tožilstvo je razkrilo nove posnetke nadzornih kamer iz hotela Washington Hilton, kjer se je ameriški predsednik Donald Trump udeleževal večerje Združenja dopisnikov Bele hiše, ko je v avlo vdrl oborožen moški in sprožil strele. Ti prikazujejo, kako varnostnik uperja svoje orožje proti domnemnemu napadalcu, ni pa sicer jasno, ali je nanj tudi streljal. Prav tako razkriva, da je 31-letni Cole Tomas Allen iz Kalifornije, ki je sicer oblastem dejal, da Trump ni bil njegova tarča, za vdor skozi varnostno kontrolno točko potreboval le štiri sekunde. Ne prikazuje pa dela, ko naj bi domnevni napadalec po besedah preiskovalcev padel in bil nato aretiran.

Ameriško pravosodno ministrstvo je ob tem sporočilo, da še en posnetek prikazuje Allena dan pred večerjo, ko naj bi se v hotel prijavil kot gost in "preiskal območje". Kamere naj bi ga namreč ujele, kako na predvečer prireditve hodi po hodnikih hotela in se nato ustavi v hotelski telovadnici. Nov videoposnetek, ki ga je v četrtek na družbenem omrežju objavila ameriška državna tožilka za Washington DC Jeanine Pirro, naj bi bil medtem nekoliko bolj kakovostna različica posnetka, ki ga je Trump že delil na družbenih omrežjih po sobotnem incidentu. Najnovejši posnetek prikazuje skoraj ducat varnostnikov, zbranih okoli varnostne kontrolne točke v hotelu, ter moškega, ki oblečen v dolg temen plašč hodi po hodniku, nato pa izgine skozi vrata. Trenutek kasneje se strelec, tokrat brez plašča, ponovno pojavi in steče skozi detektor kovin – obe roki ima na predmetu, ki je videti kot pištola. Tožilstvo je ob tem sporočilo, da je puško skrival v plašču.