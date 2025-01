V Stockholmu se je moški z avtom zaletel v vrata ruskega veleposlaništva

V letih 2015 in 2018 je že izvedel napade na veleposlaništvo in trgovinsko predstavništvo Rusije na Švedskem, so zapisali. Kot so dodali, je imel status duševne nezmožnosti, zato so ga švedske oblasti poslale na ustrezno obravnavo, nedavno pa je znova začel izvajati provokativna dejanja proti ruskim institucijam v Stockholmu, vendar policija ni resneje ukrepala.

Švedska policija navedb ruskega zunanjega ministrstva ni želela komentirati.