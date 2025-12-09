V stolpu stare cerkve našli 35 let star kos slanine

V stolpu stare cerkve v vasici okrožja Sibiu je pred 35-imi leti vaščan sušil svojo slanino. Bil je pripadnik transilvanskih Sasov in je tako kot mnogi drugi emigriral v Nemčijo. Star in dobro ohranjen kos slanine, varen pred vročino in insekti, so odkrili študenti arhitekture, ki so sodelovali pri vzdrževanju cerkve. O njem so objavili članek, ki je zaokrožil tudi med saško skupnostjo v Nemčiji. Po več letih so izvedeli, da je lastnik dragocenega kosa Andreas Zikeli in da ga je v stolp shranil leta 1989.