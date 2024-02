V strahu pred protestniki zabarikadirali New Delhi

Ko so se jezni indijski kmetje pojavili pred New Delhijem in zahtevali boljše in zajamčene cene pridelkov, policija ni oklevala. V strahu, da bi kmetje ponovili proteste iz leta 2020, so se odločili, da jim preprečijo vstop. Okoli prestolnice so postavili barikade, na eni od mejnih točk pa so nad več deset tisoč kmetov usmerili solzivec.

Več vstopnih točk v mesto je zdaj zaprtih z ovirami iz ogromnih kovinskih zabojnikov, postavljeni so bodeče žice in betonski bloki. Vlada je v prestolnici in nekaterih okrožjih sosednje zvezne države Harjana prepovedala večja zborovanja, da bi preprečila sodelovanje protestnikov. Demonstracije se odvijajo več kot dve leti po tem, ko je premier Narendra Modi umaknil sporne zakone o kmetijstvu, ki so sprožili prejšnje proteste, v katerih je več deset tisoč kmetov taborilo zunaj prestolnice v hudi zimi med epidemijo covida, poroča AP.