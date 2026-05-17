Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V strehi ogromna luknja, pred vrati letalski propeler in motor

Limburgerhof, 17. 05. 2026 10.45 pred 43 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Razbitine so raztresene vsepovsod po soseski

Po sobotnem strmoglavljenju letala v Limburgerhofu v Nemčiji, kjer so razbitine padale na hiše in ulice stanovanjskega naselja, prebivalci poročajo o škodi. Ker je deževalo, je bilo le malo stanovalcev zunaj, zato na srečo nihče ni bil poškodovan. "Najprej sem slišal žvižganje, nato glasen pok in nato še enega. Ko sem odprl vrata, je bil pred vhodnimi vrati ogromen kos razbitin," je povedal eden izmed njih.

Kosi letala so padali na območjih, kjer se otroci igrajo na vrtovih, stanovalci sprehajajo pse ali s prijatelji pečejo na žaru na svojih terasah, poroča nemški Bild. V strehi ene izmed družinskih hiš zeva ogromna luknja, kovinski deli pa ležijo tudi med cvetličnimi gredami, na vrtovih in pločnikih.

V stanovanjskem naselju blizu Ludwigshafna je v soboto opoldne strmoglavilo manjše letalo. Obe osebi na krovu sta umrli, začuda in na srečo pa ni bil poškodovan nihče od prebivalcev.

Preberi še Strmoglavilo letalo, razbitine padale na hiše, garaže in vrtove

Razbitine so raztresene pred hišo Christiana Mayerja, ki jo je pred kratkim prenovil, navaja Bild. Pogosto čas preživlja na prostem s svojimi tremi otroki. Toda v soboto je deževalo, kar je bilo srečno naključje za mnoge stanovalce. V času nesreče je bilo na ulici le zelo malo ljudi.

"Najprej sem slišal žvižganje, nato glasen pok in nato še enega. Ko sem odprl vrata, je bil pred vhodnimi vrati ogromen kos razbitin. Lahko bi vsi umrli," je Mayer povedal za Bild. Streha njegove hiše je bila poškodovana, prav tako garaža. Soseda Tanja Waschaova je povedala, da jo je zvok strmoglavljenega letala spomnil na streljanje, kot v vojni.

Po informacijah, ki jih je pridobil Bild, je propelersko letalo North American Aviation T-28 Trojan eksplodiralo v zraku. Policija je potrdila, da se je pred strmoglavljenjem slišal glasen pok. Dva moška sta v soboto vzletela z letališča Aachen-Merzbrück proti Porenju-Pfalški. Natančno pot leta in cilj še preiskujejo, je dejal policijski tiskovni predstavnik.

letalo strmoglavljenje stanovanjska soseska

Osumljenec na begu: ustrelil 19-letnega dostavljavca, pred leti že moril

Posnetek zdrsa letala s steze v Splitu: na travi trčilo v tablo in luči

24ur.com V Ameriki na večstanovanjsko hišo strmoglavilo manjše letalo
24ur.com Sosedje po eksploziji odhiteli v gorečo hišo: 'Obeh nismo mogli rešiti'
24ur.com Potres v Zagrebu: 'Celotna zgradba je vibrirala'
24ur.com Srhljive izpovedi prič: Roke se mi tresejo, ljudje v paniki bežijo, ves Crocus gori
24ur.com Prebivalka Mute na Koroškem: 'Nad nami je bil gozd, ki ga zdaj ni več'
24ur.com 'Bil je vrtinec, vse je letelo v krogu, kot tornado'
24ur.com Dijakinje, ki so zaznale požar: Negativni komentarji niso na mestu
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Princesa Kate v Italiji: Ponovno srečanje, ki skrbi Williama
To je kritično leto, ko partnerja prvič pomislita na varanje
To je kritično leto, ko partnerja prvič pomislita na varanje
Zaplet, pogostejši pri nosečnicah, ki so mlajše od 20 in starejše od 40 let
Zaplet, pogostejši pri nosečnicah, ki so mlajše od 20 in starejše od 40 let
Prvi materinski dan brez mame: 'Pogrešam te bolj, kot lahko povem z besedami'
Prvi materinski dan brez mame: 'Pogrešam te bolj, kot lahko povem z besedami'
zadovoljna
Portal
Zapustila ga je tudi ljubica
Tedenski horoskop: Ovni so polni energije, pred dvojčki je živahen teden
Tedenski horoskop: Ovni so polni energije, pred dvojčki je živahen teden
To je partner Nine Pušlar, s katerim pričakuje otroka
To je partner Nine Pušlar, s katerim pričakuje otroka
Hrvaški naravni park, ki ga obožujejo tudi Slovenci
Hrvaški naravni park, ki ga obožujejo tudi Slovenci
vizita
Portal
Stara je bila komaj 18 let, ko so ji postavili usodno diagnozo: "Umrla bom. Živimo, dokler lahko."
Kaj morate vedeti o nealkoholni zamaščenosti jeter
Kaj morate vedeti o nealkoholni zamaščenosti jeter
Ali bi lahko viruse uničili z zvokom? Navdušujoči izsledki raziskav
Ali bi lahko viruse uničili z zvokom? Navdušujoči izsledki raziskav
Strokovnjaki razkrivajo najpomembnejše dopolnilo za zdravo staranje
Strokovnjaki razkrivajo najpomembnejše dopolnilo za zdravo staranje
cekin
Portal
To so skriti evropski biseri, ki so pogosto tudi cenejši
Pustila je službo v pisarni – danes zasluži 4-krat več z nenavadnim poslom
Pustila je službo v pisarni – danes zasluži 4-krat več z nenavadnim poslom
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
moskisvet
Portal
Zvezdniška strast v Rimu: Mel Gibson z novo izbranko
Zakaj ima isto pivo včasih drugačen okus? Razlog preseneča tudi ljubitelje piva
Zakaj ima isto pivo včasih drugačen okus? Razlog preseneča tudi ljubitelje piva
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Ko meje v službi izginejo: sodelavka mu ne gre več iz misli
Ko meje v službi izginejo: sodelavka mu ne gre več iz misli
dominvrt
Portal
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Luknje v majicah in puloverjih? To je 10 najpogostejših krivcev
Luknje v majicah in puloverjih? To je 10 najpogostejših krivcev
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
okusno
Portal
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
voyo
Portal
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Rocketman
Rocketman
Delovna akcija
Delovna akcija
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713