V strehi ogromna luknja, pred vrati letalski propeler in motor

V stanovanjskem naselju blizu Ludwigshafna je v soboto opoldne strmoglavilo manjše letalo. Obe osebi na krovu sta umrli, začuda in na srečo pa ni bil poškodovan nihče od prebivalcev.

Kosi letala so padali na območjih, kjer se otroci igrajo na vrtovih, stanovalci sprehajajo pse ali s prijatelji pečejo na žaru na svojih terasah, poroča nemški Bild. V strehi ene izmed družinskih hiš zeva ogromna luknja, kovinski deli pa ležijo tudi med cvetličnimi gredami, na vrtovih in pločnikih.

Razbitine so raztresene pred hišo Christiana Mayerja, ki jo je pred kratkim prenovil, navaja Bild. Pogosto čas preživlja na prostem s svojimi tremi otroki. Toda v soboto je deževalo, kar je bilo srečno naključje za mnoge stanovalce. V času nesreče je bilo na ulici le zelo malo ljudi.

"Najprej sem slišal žvižganje, nato glasen pok in nato še enega. Ko sem odprl vrata, je bil pred vhodnimi vrati ogromen kos razbitin. Lahko bi vsi umrli," je Mayer povedal za Bild. Streha njegove hiše je bila poškodovana, prav tako garaža. Soseda Tanja Waschaova je povedala, da jo je zvok strmoglavljenega letala spomnil na streljanje, kot v vojni.

Po informacijah, ki jih je pridobil Bild, je propelersko letalo North American Aviation T-28 Trojan eksplodiralo v zraku. Policija je potrdila, da se je pred strmoglavljenjem slišal glasen pok. Dva moška sta v soboto vzletela z letališča Aachen-Merzbrück proti Porenju-Pfalški. Natančno pot leta in cilj še preiskujejo, je dejal policijski tiskovni predstavnik.