V streljanju na avtobus na Kosovu trije mrtvi

Lokalni mediji poročajo, da se je napad zgodil okoli 19. ure. Po zadnjih podatkih je streljanje zahtevalo tri žrtve. Med mrtvimi so voznik avtobusa in dve mladi osebi, stari 17 in 18 let.

Število morebitnih ranjenih še ni znano. Dve osebi se naj bi sicer nahajali v kritičnem stanju, a te informacije oblasti še niso potrdile.