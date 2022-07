V streljanju na Danskem tri osebe umrle, še tri pa v kritičnem stanju

Danski policisti so sporočili nove informacije glede streljanja na Danskem. Po njihovih podatkih so v strelskem napadu umrle tri osebe, še tri pa so v kritičnem stanju in v bolnišnični oskrbi. Zaradi večjega števila poškodovanih klicni center 112 Dance poziva, naj linije ne kličejo, če niso v res hudi življenjski ogroženosti.

Koliko oseb je bilo v napadu poškodovanih, se še ne ve, a so očividci povedali, da je v času prvih strelov iz nakupovalnega središča hitelo več kot 100 ljudi. Vse, ki niso v hujši življenjski ogroženosti pa zdravstveni delavci pozivajo, naj se po zdravniško pomoč ali nasvet obrnejo na alternativne telefonske linije, saj je klicev na telefonsko številko 112 toliko, da jim ne zmorejo več slediti, poroča BBC. "Ne vemo še zagotovo, koliko je ranjenih ali mrtvih, vendar je zelo resno," je v objavi na družbenih omrežjih zapisala županja Kbenhavna Sophie Andersen. icon-expand streljanje na Danskem FOTO: AP Včeraj aretiranega 22-letnega strelca bodo danes zaslišali. 22-letni državljan Danske je trenutno edina aretirana oseba, policija pa še vedno ne izključuje, da je šlo za teroristični napad. Pridržani strelec je imel v času aretacije pri sebi puško in strelivo, so še povedali policisti. Več politikov in slavnih se je prek družabnih omrežjih odzvalo na napad in izrazilo svoje sožalje. Med njimi je tudi finska predsednica vlade Sanna Marin in irski predsednik vlade Micheal Martin. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right V bližnji okolici nakupovalnega centra so odpovedali več dogodkov, med njimi tudi koncert Harryja Stylesa v bližnji areni, ki bi moral tam pred 17.000 glavo publiko nastopiti v nedeljo. PREBERI ŠE V streljanju v nakupovalnem središču na Danskem več mrtvih Kot smo poročali včeraj, so zaradi napada okoli nakupovalnega središča blokirali ceste, podzemna železnica je bila ustavljena, nad njo pa je letel helikopter. Do zob oborožen policisti so preprečili opazovalcem, da bi se približali, domačinom pa vrnitev na svoje domove.