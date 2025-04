V streljanju na floridski univerzi ubiti dve osebi

Dve osebi sta bili ubiti v streljanju na floridski državni univerzi. Osumljenca, 20-letnika, ki naj bi bil študent univerze, so policisti prijeli in ga zaradi strelnih ran prepeljali v bolnišnico, poroča CNN.

Motiv za strelski napad pa še ni znan.

O incidentu so obvestili predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je dejal, da je seznanjen s podrobnostmi in dodal, da je grozno, da se je to zgodilo.