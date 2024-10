V streljanju na jugu Izraela umrla 25-letna ženska, še 10 ljudi je ranjenih

Posnetki, objavljeni na spletu, prikazujejo mrtve ali poškodovane ljudi v restavraciji McDonald's.

Izraelska reševalna služba je sporočila, da je njihovo pomoč potrebovalo deset ljudi, nekateri so utrpeli strelne rane.

Ena ženska je v "zmernem do resnem" stanju, štirje pa so v "zmernem stanju", so sporočili. Odpeljali so jih v bližnjo bolnišnico Soroka.

Podrobnosti dogodka sicer še niso znane. Kmalu po napadu je izraelska ministrica za promet Miri Regev pozvala k deportaciji družin "teroristov" iz države.