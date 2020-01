V streljanju na jugu Nemčije več mrtvih, osumljenega že aretirali

V mestu Rot am See na jugu Nemčije so nekaj po 12. uri v stanovanjski stavbi odjeknili streli. Po prvih podatkih je bilo ubitih šest oseb, več ljudi naj bi bilo huje ranjenih.

Policija je bila o streljanju obveščena okoli 12.45 ure in sprožila obsežno policijsko akcijo, piše Spiegel. Osumljenega so že aretirali, deloval naj bi sam, je nemška policija sporočila preko Twitterja.

Motiv za streljanje še ni znan, je pa predstavnik policije dejal, da so se osumljeni in žrtve poznali.

Po prvih informacijah naj bi šlo tako za družinsko tragedijo.