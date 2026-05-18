V streljanju na jugu Turčije šest mrtvih

Turški tiskovni agenciji DHA in IHA sta sprva poročali, da sta bili v streljanju v restavraciji ubiti dve osebi, lastnik in zaposleni. Kasneje naj bi napadalec ubil še dve osebi, voznika tovornjaka in pastirja, ki je v bližini restavracije pasel svoje živali.

Turški predsednik Erdogan je nato podal novo število šestih smrtnih žrtev, vendar ni pojasnil nobenih dodatnih podrobnosti glede incidenta, do katerega je prišlo v kraju Tarsus, približno 40 kilometrov severovzhodno od obmorskega mesta Mersin na jugu Turčije.

DHA je sprva poročala, da naj bi bil napadalec oborožen s šibrovko, šlo pa naj bi za 17-letnika. Turška tiskovna agencija Anadolu in časnik Sabah, ki ju povzema francoska tiskovna agencija AFP, sta pozneje navedla, da je iskani osumljenec 37-letni moški, ki naj bi ustrelil svojo bivšo ženo, preden se je odpravil na strelski pohod.

Turčijo sta že prejšnji mesec pretresla dva strelska napada najstnikov v dveh dneh. V prvem incidentu je bilo ranjenih 16 ljudi, v drugem napadu pa je bilo ubitih deset ljudi, večinoma dijakov.