Tujina

V streljanju na jugu Turčije šest mrtvih

Mersin, 18. 05. 2026 21.42 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Turška policija

V strelskem napadu v bližini mesta Mersin na jugu Turčije je bilo ubitih šest ljudi, še osem je bilo ranjenih, je sporočil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Po poročanju turških medijev je napadalec z avtomobilom pobegnil s kraja dogodka, policija pa je sprožila obsežno iskalno akcijo, v kateri je sodeloval tudi helikopter.

Turški tiskovni agenciji DHA in IHA sta sprva poročali, da sta bili v streljanju v restavraciji ubiti dve osebi, lastnik in zaposleni. Kasneje naj bi napadalec ubil še dve osebi, voznika tovornjaka in pastirja, ki je v bližini restavracije pasel svoje živali.

Turški predsednik Erdogan je nato podal novo število šestih smrtnih žrtev, vendar ni pojasnil nobenih dodatnih podrobnosti glede incidenta, do katerega je prišlo v kraju Tarsus, približno 40 kilometrov severovzhodno od obmorskega mesta Mersin na jugu Turčije.

DHA je sprva poročala, da naj bi bil napadalec oborožen s šibrovko, šlo pa naj bi za 17-letnika. Turška tiskovna agencija Anadolu in časnik Sabah, ki ju povzema francoska tiskovna agencija AFP, sta pozneje navedla, da je iskani osumljenec 37-letni moški, ki naj bi ustrelil svojo bivšo ženo, preden se je odpravil na strelski pohod.

Turčijo sta že prejšnji mesec pretresla dva strelska napada najstnikov v dveh dneh. V prvem incidentu je bilo ranjenih 16 ljudi, v drugem napadu pa je bilo ubitih deset ljudi, večinoma dijakov.

S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
Imate enega otroka raje kot drugega?
Do katere starosti je normalno, da otrok vidi starše gole?
Znana Slovenka prvič postala mamica
To je pričeska, o kateri govori ves internet
Dnevni horoskop: Strelci se dolgočasijo, škorpijoni težko skrivajo čustva
V omari jih imajo vse, a le redke jih znajo nositi
Njegovo srce je osvojila 26 let mlajša italijanska igralka
Kožni rak se pogosto začne tako
Fluorid v zobni pasti: nevarna kemikalija ali ključna zaščita?
Kako se je preprost bolnišnični poseg spremenil v boj za življenje
Kdaj so bolečine v nogah nevarne
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
Zakaj vam zmanjka denarja tudi pri solidni plači – in kako to ustaviti
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Računi za elektriko padajo – a le tistim, ki poznajo ta trik
Razhod, ki ga ni nihče pričakoval
Humanoidni robot je pokazal, kako blizu je prihodnost iz filmov
Ko meje v službi izginejo: sodelavka mu ne gre več iz misli
Paris Hilton v najbolj vroči izdaji doslej
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Kako razmnožiti drevo denarja iz potaknjencev
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Največji ropi v zgodovini s Pierceom Brosnanom
Ja, Chef!
Kmetija
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
