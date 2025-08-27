Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

V streljanju na katoliški šoli umrle tri osebe

Minneapolis, 27. 08. 2025 18.14 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
30

Na katoliški šoli v mestu Minneapolis v ameriški zvezni državi Minnesota je prišlo do streljanja. Ameriški mediji ob sklicevanju na policijske vire poročajo, da so umrle tri osebe, vključno s strelcem, ranjenih pa je najmanj 20 ljudi, ki jih zdravijo v mestnih bolnišnicah. Med mrtvimi in ranjenimi naj bi bili tudi otroci.

Trije ljudje so umrli, vključno s strelcem, ki si je po navedbah policijskih virov sodil sam, poročata britanski BBC in ameriški medij CBS News.

Ameriški mediji poročajo še o približno 20 ranjenih, deset naj bi jih bilo v kritičnem stanju, zdravijo se v lokalnih bolnišnicah. Šest ranjenih otrok je v oskrbi v otroški bolnišnici v Minnesoti, je po navedbah BBC povedal predstavnik bolnišnice.

Policijski viri navajajo, da je do napada prišlo med jutranjo mašo za učence od vrtca do osmega razreda.

Na napad so se že odzvale tudi oblasti v ZDA. Predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil, da so ga obvestili o napadu, da so na prizorišče že prispele ekipe zveznega preiskovalnega urada FBI, in da bo Bela hiša se naprej spremljala dogajanje.

Ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je dodala, da tudi njeno ministrstvo spremlja dogajanje in da bodo več informacij objavili takoj, ko bodo na voljo. Podobno je kasneje sporočila tudi pravosodna ministrica Pam Bondi.

Senatorka iz zvezne države Minnesota Amy Klobuchar je medtem izrazila obžalovanje zaradi "strašnega nasilja". "Molim za učence, učitelje in družine prizadetih, hvaležna pa sem tudi reševalcem, ki so prvi posredovali na kraju dogodka," je dodala.

Minneapolis streljanje katoliška šola
Naslednji članek

Od prostovoljcev do obveznega roka? Nemčija sprejema zakon za okrepitev vojske

KOMENTARJI (30)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Midelamodrugace
27. 08. 2025 19.31
Amerika je super dežela ampak tudi tam so zdaj vedno bolj samo bogati in revni
ODGOVORI
0 0
cekinar
27. 08. 2025 19.24
+3
Divji,divji zahod..
ODGOVORI
3 0
JAZsemTI
27. 08. 2025 19.21
+4
USA je najbolj zmešana stvorba na planetu!!!
ODGOVORI
4 0
slayer2
27. 08. 2025 19.33
ZDA so ubistvu svet v malem!!! Vse kar živi na zemlji je tam nagneteno!!!
ODGOVORI
0 0
AimBotkin
27. 08. 2025 19.17
-3
Ste pozabili omenit, da je bil tranvestit ki je želel smrt Trumpu.
ODGOVORI
2 5
Mclaren
27. 08. 2025 19.16
+3
Kramp pravi še več orožja med ljudi...
ODGOVORI
4 1
myomy
27. 08. 2025 19.08
+4
ZDA so bile cvetoča in relativno varna država v 50. letih prejšnjega stoletja. Tudi zahodnoevropske. Danes pa je to Kitajska.
ODGOVORI
4 0
grumf
27. 08. 2025 19.05
+2
Ja, oboroževanje raje je sigurno prava pot..
ODGOVORI
4 2
M_teoretik
27. 08. 2025 19.03
+6
Nika je lepo povedala Obami, da si ne želi takih vrednot kot so v ZDA!?
ODGOVORI
6 0
pravica1
27. 08. 2025 19.03
-2
Tranvestitu ga je snelo, pa je šel v katoliško šolo. To je potrjeno. Bolno.
ODGOVORI
5 7
pravica1
27. 08. 2025 19.03
+1
Robert W nekaj..
ODGOVORI
1 0
Von den Balki
27. 08. 2025 19.02
+0
Amerika.je zelo.nevarna.....ljudje shodijo pri 10 ker so vecinoma zarad streljanja skoz na tleh....greš v trgovino pa jo oropajo pa se streljajo te lahko ubijejo...greš v šolo pa te spt lahk ubijejo ker se streljajo....če vse to preživiš in dočakaš 21 let....pa te čaka v nabiralniku poziv k najnovejši ameriški vojni kjer te lahko ubijejo....če slučajno preživiš in prideš nazaj greš u službo pa te lahk tam ustrelijo al pa na poti domov....to je amerika....edina obramba je da si sam kupiš cel kup orožja pa preventivno streljaš na vse kar leze in gre.....pa to
ODGOVORI
1 1
Igi31
27. 08. 2025 19.14
+1
predlagam da ne greš dlje kot do nabiralnika, naj gre ljubica v trgovino
ODGOVORI
1 0
Jerry321
27. 08. 2025 19.00
+3
ZDA so res… podenj od podna. Ljudje jim nepotrebno umirajo levo in desno a orožarske zakonodaje ne bodo spremenili za NIČ na svetu! Vsak telebajsek si praktično lahko kupi mitraljez 😂 Še v Srbiji so po streljanju na šoli zaostrili zakonodajo, pa imajo ravno tako “Trumpa” na oblasti 😆
ODGOVORI
3 0
Pajo_36
27. 08. 2025 18.56
+4
No, sej pri nas tud desnica izrazito podpira vsem dat orožje ane, tako da mal se spomnite, ko bo nekoč pritisk na zakonodajalce, da se odloči o tem. V bistvu so pa v ozadju procenti od orožarske industrije, le zakaj v ZDA ne prepovejo tega, ker ja zdfej bo malo žalovanja in to, ampak politiko to ne briga.... folk pa itak vse pelje..Isto mišljenje imajo Resničarji s Stevanovićem in sploh unim njegovim doktorjem politologije zraven....Ampak čudno zakaj so non stop v Črni Gori ane?? Hmmmmmm....
ODGOVORI
7 3
frenk707
27. 08. 2025 18.48
+5
Pri katoliški vzgoji so se preveč povezovali z orožjem, namesto z duhovnostjo,.... tak program imajo tudi ri nas katoliška mladina na jesenskem taboru, bodo duhovno povezavo z orožjem preizkušali v praksi.
ODGOVORI
11 6
pravica1
27. 08. 2025 18.48
+9
Mislim, nepredstavljivo, da ne upas vec otroka v solo poslat, ker ti ga lahko nekdo pihne, sploh si ne morem predstavljat. Tej kletni trolli so z svojimi komentarji naravnost ogabni.
ODGOVORI
9 0
diceman
27. 08. 2025 18.46
-1
Sigurn je Mahnic kriv. Pa Jansa.
ODGOVORI
5 6
Betuul
27. 08. 2025 18.40
+2
A vidiš ko so takole vojne in otroc povsod nastradajo! Pol pa takle žalostno zadane zda
ODGOVORI
2 0
Levi so barabe
27. 08. 2025 18.37
-2
Spet bo kriv trump a ne. Pa politika orožja, že vnaprej vem kaj bo ta lampretka povedala , s svojo profesionalno kritiko trumpa, vrhunsko novinarstvo 1. Klase
ODGOVORI
5 7
pravica1
27. 08. 2025 18.44
+6
Pa sej je vsem jasno zakaj se to dogaja, najprej pomanjkanje vzgoje in empatije, potem pa se orozje povsod. Ne vem, ni konca, zdaj bomo pa spet poslusali vse zivo, samo to, da bi vzgojili dobre ljudi ne.
ODGOVORI
6 0
Levi so barabe
27. 08. 2025 18.47
-1
Ob sedmih boš slišal. Ne bo tadejca kritizirala vzgojo. Trump bo vsega kriv. Tko mi gre ta ženska na živce
ODGOVORI
5 6
LeviVIRUS
27. 08. 2025 18.36
-3
Spet en usekan lewaki fasistoidni skrajneze na pohodu? Zavrzeno, a normalno za njih.
ODGOVORI
9 12
pravica1
27. 08. 2025 18.42
+4
Jaz vidim predvsem nevzgojene desnicarje brez kulture. Samo vi ste spodobni taksnih komentarjev.
ODGOVORI
11 7
Midelamodrugace
27. 08. 2025 18.34
+3
Začetek pogroma? Tukaj smo tega že vajeni
ODGOVORI
4 1
Midelamodrugace
27. 08. 2025 18.33
+6
Obranimo sveto vero samo ne z nasiljem ampak z dobroto. Kako težko je biti res pravi kristjan
ODGOVORI
7 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163