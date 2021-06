V streljanju na plaži v Albaniji umrle štiri osebe

Kujtim Ferracaku , lastnik restavracije Fantazia, se je popoldne sprl z družino Gocaj, lastniki hotela v Velipoji. Prišlo je tudi do fizičnega obračunavanja, razlog zanj pa so bili ležalniki na plaži v bližini restavracije. Konflikt se je čez dan samo stopnjeval, vrelišče pa dosegel po polnoči, ko je prišlo do strelskega obračuna.

Spopadli so se v bližini ležalnikov hotela in restavracije Fantazia. Po poročanju albanskih medijev so v streljanju umrli lastnik restavracije, dva člana družine Gocaj in uslužbenec hotela. Kujtimov brat in še ena oseba, ki je mladoletna, sta bila hudo poškodovana. Reševalne enote so ju prepeljale v bolnišnico v Tirani. Žrtve so stare od 17 do 59 let.

Albanska policija dogodek še preiskuje in zaslišuje ljudi, za katere domnevajo, da so bili vpleteni v konflikt. Orožja še niso našli, pregledujejo pa tudi vse kamere v bližnjem hotelu.