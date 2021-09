V streljanju na šoli spet ugasnilo življenje

Oblasti zaenkrat niso razkrile nobenih podrobnosti o osumljencu ali njegovem motivu, šlo pa naj bi za sošolca ubitega dijaka.

Potem ko so odjeknili streli, je policija zaprla šolo, prav tako so iz varnostnih razlogov zaprli druge šole na območju.

Učenec šole je za CNN povedal, da so zaprtje šole sporočili prek šolskega sistema obveščanja. "Približno 10 minut kasneje so prišli policisti s puškami in kričali – policija, dvignite roke!" je povedal. Policisti so učence preselili na drugo lokacijo, kamor so lahko s seboj odnesli mobilne telefone, torbe pa so morali pustiti v učilnicah.

Guverner Roy Cooper je v izjavi po dogodku dejal, da je bil z dogajanjem seznanjen in je pripravljen zagotoviti vso potrebno podporo. "Delati moramo na tem, da zagotovimo varnost učencev in vzgojiteljev, hitro ulovimo strelca in puške pustimo zunaj šolskih površin," je dejal.

Srednja šola Mount Tabor je imela sicer v šolskem letu 2019–2020 več kot 1400 učencev, kažejo podatki statističnega centra ameriškega ministrstva za izobraževanje.

To je bilo že drugo streljanje v tem tednu na srednji šoli v Severni Karolini, potem ko je bil v ponedeljek učenec ubit na srednji šoli New Hanover v Wilmingtonu.