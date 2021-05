V streljanju na šoli v Rusiji ubitih devet oseb

"Ubitih je bilo osem šolarjev in učitelj," je vir blizu operacije povedal za rusko tiskovno agencijo Interfax.

Glede na prve informacije sta napadalca začela streljati v srednji šoli v osrednjem ruskem mestu Kazan. Policija naj bi enega od njiju pridržala, šlo naj bi za 17-letnika. Drugi strelec pa bi se lahko še nahajal v poslopju, je vir pri policiji povedal za rusko tiskovno agencijo Tass. Odjeknila je tudi eksplozija, so poročali očividci. Kazan se nahaja v pretežno muslimanski republiki Tatarstan.

Na območje streljanja je prihitelo več kot 20 reševalnih vozil. V bolnišnice naj bi že prepeljali 12 otrok in enega odraslega, še piše Tass. Tiskovni predstavnik župana mesta je novinarjem povedal, da so po streljanju dijake evakuirali iz šole in otroke iz sosednjega vrtca.

Motiv napada še ni znan.