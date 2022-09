V streljanju na srednji šoli v Kaliforniji šest ranjenih

Policisti so se na poročila o streljanju na šolskem kampusu odzvali v sredo okoli 13. ure po lokalnem času. Kampus združuje štiri različne šole, je pojasnil pomočnik načelnika policije v Oaklandu Darren Allison, streli pa so odjeknili na srednji šoli Rudsdale Newcomer. Slednjo obiskujejo predvsem mladostniki, ki so se pred kratkim preselili v ZDA.

Ko so policisti prispeli na kraj dogodka, so vstopili v šolo in našli šest poškodovanih odraslih oseb s strelnimi ranami. Ni jasno, ali gre za študente ali zaposlene. Vseh šest so reševalci odpeljali v bolnišnico, dva sta v smrtni nevarnosti. Po do zdaj znanih podatkih policija išče enega strelca, a kot je opozoril Allison, bi bilo lahko v dogodek vpletenih več oseb.

"Vsako streljanje v naši skupnosti je tragedija. Kot starš popolnoma razumem strah in paniko, ki nastane ob streljanjih v naših šolah," je dejal Allison na novinarski konferenci.