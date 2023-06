V streljanju na Švedskem ubit najstnik, trije ljudje ranjeni

Streljanje se je zgodilo blizu enega od trgov v južnem delu Stockholma. Ko so policisti prispeli na kraj dogajanja, so na prizorišču našli dva človeka s strelnimi ranami, v bližini pa še dva. Tri poškodovance so odpeljali v bolnišnico, 15-letni fant pa je ranam podlegel. Ranjeni so še en 15-letnik, 45-letni moški in 65-letna ženska, poroča španska tiskovna agencija EFE, ki se sklicuje na policijo.