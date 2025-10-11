V streljanju na tržnici v Nemčiji najmanj trije ranjeni

Neznanec je ob 15.10 začel streljati v športni stavnici blizu tržnice, je po poročanju časnika Bild sporočila nemška policija. Tri osebe so ranjene.

Kot poroča portal mittelhessen.de, je policija zaprla vhode na tržnico. Okoliščine incidenta še niso znane, prav tako ne motiv, policija pa napadalca, ki je po streljanju pobegnil, še išče. Drugih podrobnosti, kot je stanje poškodovanih, niso navedli, saj policijska operacija še poteka. "Smrtnih žrtev ni. Trenutno ne morem komentirati obsega poškodb," je sporočil predstavnik policije.