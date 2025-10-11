Svetli način
Tujina

V streljanju na tržnici v Nemčiji najmanj trije ranjeni

Giessen, 11. 10. 2025 19.02 | Posodobljeno pred 1 uro

Ti.Š. , STA
13

V mestu Giessen v nemški zvezni deželi Hessen je neznanec začel streljati na tržnici. Pri tem je bilo ranjenih več ljudi, je sporočila tamkajšnja policija.

Streljanje na tržnici v Giessenu.
Streljanje na tržnici v Giessenu. FOTO: AP

Neznanec je ob 15.10 začel streljati v športni stavnici blizu tržnice, je po poročanju časnika Bild sporočila nemška policija. Tri osebe so ranjene.

Kot poroča portal mittelhessen.de, je policija zaprla vhode na tržnico. Okoliščine incidenta še niso znane, prav tako ne motiv, policija pa napadalca, ki je po streljanju pobegnil, še išče. Drugih podrobnosti, kot je stanje poškodovanih, niso navedli, saj policijska operacija še poteka. "Smrtnih žrtev ni. Trenutno ne morem komentirati obsega poškodb," je sporočil predstavnik policije.

streljanje Giessen Nemčija tržnica policija
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nace Štremljasti
11. 10. 2025 20.38
+0
super ane,že prihaja jenkijevska demokracija v evropo,počasi pa sigurno ane
ODGOVORI
1 1
patogen
11. 10. 2025 20.32
+1
Palestinec? Jezen, ker mirovni sporazum? Pa kako je lahko prišlo do tega, saj Nemčija ima strog zakon o prepovedi orožja. Celo nošnje nožev.
ODGOVORI
2 1
AZILANT
11. 10. 2025 20.36
+4
In takšne bi radi naši uvažali v SLO, kakšna Tanja spet... recimo ne!
ODGOVORI
4 0
Veščec
11. 10. 2025 20.09
+3
ziher kakšn maziči.učerej stavu na kosova,pa ostau praznih 🤲
ODGOVORI
3 0
Sandx
11. 10. 2025 20.06
+10
Samo eno pravilo je za njih…SEND THEM HOME!!!!
ODGOVORI
10 0
AZILANT
11. 10. 2025 20.27
+2
Amen. Desno je pot, levi so kot noj, glavo v pesek in ne se vmešavat v to, kar se dogaja
ODGOVORI
2 0
DAEMONIUM
11. 10. 2025 19.52
+4
Upam da mu ne bodo sodili in ga bodo našli mrtvega!
ODGOVORI
4 0
Vakalunga
11. 10. 2025 19.28
+10
To je iz skupine Alžirskih inžinirjev, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo in, ki je v Novi Gorici posilil mladoletnico, nakar so mu simpatizerji na pravosodju in policiji omogočili pobeg..
ODGOVORI
12 2
DAEMONIUM
11. 10. 2025 19.51
+2
Mladoletnika, 10 letnega fanta, torej Alžirec je levičar!
ODGOVORI
3 1
patogen
11. 10. 2025 20.35
Ja, Alžirija je socialistična. Zagotovo socialisti, kar nakazuje spol žrtve. Bumadien, socialist in alžirski predsednik je bil tesen titov prijatelj.
ODGOVORI
0 0
Artechh
11. 10. 2025 19.26
+8
#novarealnost izdajalci
ODGOVORI
8 0
300 let do specialista
11. 10. 2025 19.22
+6
Dr. znanosti 2015.
ODGOVORI
7 1
