V streljanju pri Karlovcu umrla oseba

V okolici Karlovca je včeraj okoli 18.30 ure moški, neuradno 65-letnik, streljal na ulici, pri tem ubil eno osebo, še eno pa ranil, poročajo hrvaški mediji. Kot piše v policijskem poročilu, so policisti po obvestilu na kraju dogodka našli mrtvo in ranjeno osebo, kmalu pa so v okolici našli tudi osumljenca za kaznivo dejanje. Kot piše Index.hr, naj bi bila žrtev ubita na svojem dvorišču, osumljenec pa naj bi bil stari znanec policije. Kot pripovedujejo očividci, naj bi se osumljenec 'sprehajal' po mestu in streljal, z žrtvijo naj bi bil v sorodu. Osumljenec naj bi se predal, potem ko so na kraj prišle specialne policijske enote ATJ Lučko.