Ustrelili 15-letnega fanta: je bil naključna žrtev ali preprodajalec drog?

Petnajstletnika so ustrelili pri bloku v delavski soseski v Nantesu, strelci pa so zasledovali še enega najstnika, a se mu je uspelo skriti v stanovanje, je za Le Monde razkril policijski vir.

Napadalci so imeli na obrazu maske in uporabljali avtomatsko strelno orožje, je povedal francoski notranji minister Laurent Nuñez. Mimoidoči so slišali dva rafala po približno deset strelov, nato naj bi videli več oseb s kapucami na glavi in oblečenih v črno. Streljali naj bi na tri mlade moške

Čeprav preiskava, ali so bili fantje dejansko vpleteni v trgovino z drogo, še poteka, je Nunez povedal, da je streljanje najverjetneje povezano s preprodajo drog, saj se je zgodilo na območju, kjer so v preteklosti že večkrat posredovali zaradi kaznivih dejanj.