Tujina

Ustrelili 15-letnega fanta: je bil naključna žrtev ali preprodajalec drog?

Nantes, 16. 05. 2026 07.21

Avtor:
N.L.
Po streljanju v Nantesu v Franciji

Na zahodu Francije je bil v streljanju ubit komaj 15-letni fant, še dva sta poškodovana, od tega 13-letnik huje, a je zunaj smrtne nevarnosti. Šlo naj bi za obračun zaradi preprodaje drog, a oblasti poudarjajo, da podatkov o tem, da so bili mladoletniki vpleteni v kriminalna dejanja, še nimajo. Po navedbah notranjega ministrstva bi lahko bili vsi trije fantje nedolžni mimoidoči, ujeti v navzkrižnem ognju. Mesto ima sicer vse večji problem s kriminalom med mladimi.

Petnajstletnika so ustrelili pri bloku v delavski soseski v Nantesu, strelci pa so zasledovali še enega najstnika, a se mu je uspelo skriti v stanovanje, je za Le Monde razkril policijski vir.

Napadalci so imeli na obrazu maske in uporabljali avtomatsko strelno orožje, je povedal francoski notranji minister Laurent Nuñez. Mimoidoči so slišali dva rafala po približno deset strelov, nato naj bi videli več oseb s kapucami na glavi in oblečenih v črno. Streljali naj bi na tri mlade moške

Čeprav preiskava, ali so bili fantje dejansko vpleteni v trgovino z drogo, še poteka, je Nunez povedal, da je streljanje najverjetneje povezano s preprodajo drog, saj se je zgodilo na območju, kjer so v preteklosti že večkrat posredovali zaradi kaznivih dejanj.

Družina 15-letnika je zavrnila vse domnevne mladoletnikove povezave s kriminalom. Njegova teta je medijem povedala, da je bil fant na poti k prijateljem.

Županja Johanna Rolland je dejala, da "trgovina z drogo pesti državo". Ob tem je spomnila na dogodek iz mesta prejšnji mesec, ko je bil v streljanju, prav tako v povezavi s preprodajo drog, ubit moški, še ena oseba je bila ranjena.

Lani je več francoskih mest uvedlo nočno policijsko uro za mlade, da bi omejili nasilje, povezano s preprodajo drog. Francosko pravosodno ministrstvo namreč ocenjuje, da se je število najstnikov, ki so vpleteni v nezakonito trgovino, v zadnjih osmih letih povečalo za več kot štirikrat, navaja BBC.

Francija Nantes streljanje kriminal najstniki

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Lion90
16. 05. 2026 08.43
To so pa vasi inzenirji! Nic niso bogi mladi so kar murilci
bibaleze
Dnevni horoskop: Bike čaka sprostitev, dvojčkom dan prinaša veliko smeha
Resnica o korakih: Koliko hoje na dan dejansko potrebujete?
Konec zgodbe, ločujeta se po 18 letih zakona
Učinkovit japonski trik za premagovanje vsakodnevne raztresenosti
Preprosta navada, ki ščiti pred kroničnimi boleznimi
Ali so jajca škodljiva za ljudi s povišanim holesterolom?
