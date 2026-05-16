Ustrelili 15-letnega fanta: je bil naključna žrtev ali preprodajalec drog?

Petnajstletnika so ustrelili pri bloku v delavski soseski v Nantesu, strelci pa so zasledovali še enega najstnika, a se mu je uspelo skriti v stanovanje, je za Le Monde razkril policijski vir.
Napadalci so imeli na obrazu maske in uporabljali avtomatsko strelno orožje, je povedal francoski notranji minister Laurent Nuñez. Mimoidoči so slišali dva rafala po približno deset strelov, nato naj bi videli več oseb s kapucami na glavi in oblečenih v črno. Streljali naj bi na tri mlade moške
Čeprav preiskava, ali so bili fantje dejansko vpleteni v trgovino z drogo, še poteka, je Nunez povedal, da je streljanje najverjetneje povezano s preprodajo drog, saj se je zgodilo na območju, kjer so v preteklosti že večkrat posredovali zaradi kaznivih dejanj.
Družina 15-letnika je zavrnila vse domnevne mladoletnikove povezave s kriminalom. Njegova teta je medijem povedala, da je bil fant na poti k prijateljem.
Županja Johanna Rolland je dejala, da "trgovina z drogo pesti državo". Ob tem je spomnila na dogodek iz mesta prejšnji mesec, ko je bil v streljanju, prav tako v povezavi s preprodajo drog, ubit moški, še ena oseba je bila ranjena.
Lani je več francoskih mest uvedlo nočno policijsko uro za mlade, da bi omejili nasilje, povezano s preprodajo drog. Francosko pravosodno ministrstvo namreč ocenjuje, da se je število najstnikov, ki so vpleteni v nezakonito trgovino, v zadnjih osmih letih povečalo za več kot štirikrat, navaja BBC.
