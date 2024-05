V streljanju v Afganistanu ubiti trije španski turisti

Bamijan, blizu katerega sta stala znamenita velika kipa Bude, ki so ju leta 2001 rastrelili talibani, je eden najbolj turističnih krajev v Afganistanu. Po navedbah neimenovanega lokalnega prebivalca, na katerega se sklicuje AFP, je v mestu v petek odjeknilo več strelov zapored, varnostne sile pa so nemudoma blokirale mestne ulice, ki so vodile do prizorišča napada.

Tiskovni predstavnik afganistanskega notranjega ministrstva Abdul Matin Kani je za AFP potrdil štiri smrtne žrtve, in sicer so bili ubiti trije tujci in Afganistanec. Dodal je, da so bili ranjeni še štirje tujci in trije Afganistanci. Po podatkih bolnišničnih virov so bili ranjeni turisti iz Norveške, Avstralije, Litve in Španije.