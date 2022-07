V streljanju v baru umrlo 15 ljudi

Motiv za napad še ni znan. Žrtve so stare od 19 do 35 let. Francoska tiskovna agencija AFP poroča še o enem strelskem napadu v Južni Afriki. V mestu Pietermaritzburg na vzhodu države sta dva moška v soboto zvečer prav tako naključno streljala v baru in pri tem ubila štiri ljudi, osem je bilo ranjenih.

Po navedbah policije je še prezgodaj, da bi ugotavljali morebitno povezanost obeh napadov. Preiskave še potekajo, napadalci so še na begu.

Konec prejšnjega meseca je zaradi zastrupitve v sumljivih okoliščinah umrlo 21 mladih ljudi v nočnem klubu v južnoafriškem mestu East London.